Những nhát dao dứt giọt máu đào, cắt tình ruột thịt chỉ vì tấc đất tấc vàng

Cụ ông bị con và cháu chém nhiều nhát vì bán đất đi chữa bệnh ung thư: Chỉ vì bán một phần đất để chữa bệnh, cụ Đoàn Tám (74 tuổi) bị con trai cả là Đ.C.T. và cháu ruột Đ.C.M. (con trai ông T.) dùng hung khí chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng, hiện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Chiều 24/4, tại bệnh viện, cụ Tám cho biết cụ bị bướu cổ ác tính, điều trị đã 4 năm tại TP.HCM. Do hết tiền điều trị bệnh, cụ Tám bàn với 3 con gái, 2 con trai về việc chia phần đất mà vợ chồng cụ tạo lập (cụ bà mất trước đó do tai nạn giao thông). Khoảng 15h ngày 20/4, cụ Tám sang nhà ông T. (ở cùng khu đất) để "hỏi chuyện" thì xảy ra ẩu đả. Theo lời cụ Tám, ông T. và ông M. đã trói cụ lại, đánh, dùng dao chém nhiều cái vào vùng đầu, mặt khiến cụ bất tỉnh. Theo hồ sơ bệnh án ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cụ Tám có 17 vết thương ở vùng đầu, mặt, vết dài nhất đến 8cm, phải khâu hàng chục mũi. Hải Phòng: Tranh chấp đất em đâm chết anh trai: Ngày 11/2/2020, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai giữa hai anh em trai từ lâu, ông Nguyễn Văn Phít đã cầm dao đâm chết anh trai ruột của mình là ông Nguyễn Văn Phát. Được biết cả hai anh em đều sống tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Hà Nội: “Án mạng anh em” từ tranh chấp đất đai: Ngày 1/9/2019, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã xuống tay với những người ruột thịt của mình, khiến ai cũng phải rùng mình, ớn lạnh vì giới hạn tột cùng của cái ác mà nguyên nhân chỉ vì tranh chấp đất đai. Ngày 12/12/2019, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Đông án tử hình về tội “Giết người”. Đông cũng phải bồi thường hơn 800 triệu cho đại diện các nạn nhân; có trách nhiệm cấp dưỡng con của chị Nguyễn Thị Bắc (em dâu Đông) mỗi tháng 1,5 triệu đến khi cháu 18 tuổi. Em dùng súng bắn chị dâu, anh ruột vì tranh chấp đất đai: Ngày 19/9/2019, Nguyễn Văn Có điều khiển xe môtô đến nhà anh ruột là Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú). Có dùng súng ngắn (giống loại rulo), bắn 1 phát đạn trúng lưng vợ ông Thấy là bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi), sau đó ông Có bắn tiếp 2 phát đạn vào người ông Thấy. Hậu quả, bà Đàn chết tại chỗ, còn ông Thấy bị thương nặng Yên Bái: Anh rể cũ chém hai em vợ tử vong vì đất: Ngày 29/4/2019, Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc (SN 1968), từng là anh của hai nạn nhân, do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai đã dùng dao gây án. Nạn nhân Đặng Xuân X. thì đã tử vong ngay tại chỗ còn nạn nhân Đặng Thị N. tuy được đưa vào viện, nhưng được xác định đã tử vong trước đó.

Khánh Hòa: Em dâu dùng dao đâm chết anh rể: Ngày 31/8/2019, do mâu thuẫn chuyện đất đai, Phan Thị Hoài Phương (43 tuổi ngụ TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) dùng dao đâm chết anh Lê Xuân Khanh (55 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, là anh rể của Hoài Phương.



Bến Tre: Mẫu thuẫn đất đại, đánh chết cậu ruột ngay tại nhà bà ngoại: Ngày 16/7/2019, Nguyễn Ngọc Thái (thường gọi là Nhí, SN 1997, ngụ xã Sơn Định, H.Chợ Lách) đến nhà ngoại là bà Nguyễn Thị Mười ở ấp Phú Hiệp để dự đám giỗ. Hôm đó, Thái ngồi nhậu chung bàn với ông Nguyễn Minh Phong (SN 1982) là cậu ruột của Thái 2 người nhắc lại chuyện mấy chục mét vuông đất và lao vào ẩu đả, hậu quả Phong bị cháu đánh chết.

Đắk Nông: Tranh chấp đất rẫy, cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay: Ngày 20/12/2019, sau khi ly hôn, Đương và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất rẫy. Cuối cùng, Đương đã dùng dao chém vợ cũ gần đứt lìa hai bàn tay với tỷ lệ thương tích 74%.



Sóc Trăng: Tranh chấp đất giáp ranh, chú cháu đâm nhau chết giữa đồng: Ngày 28/5/2019, hai chú cháu ông Nguyễn Văn Út (54 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tèo (40 tuổi) cùng đi làm đồng rồi xảy ra mâu thuẫn và ẩy đả. Sau đó cả hai dùng dao làm cỏ đâm nhau. Hậu quả là ông Út chết tại chỗ, ông Tèo chết trên đường đi cấp cứu. Cần Thơ: Đâm chết em trai ruột vì mảnh đất bố mẹ chuyển nhượng: Ngày 25/9/2018, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thơ là anh em ruột, thường xảy ra cự cãi về việc tranh chấp đất. Hai anh em mâu thuẫn xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Thơ lấy dao đâm em ruột bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bến Tre: Bố giết chết con ruột cũng chỉ vì chuyện đất đai: Ngày 26/9/2018, ông Đỗ Hữu Nhã (46 tuổi, ngụ ấp Chợ, TT.Chợ Lách, Bến Tre) vừa bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên án 10 năm tù vì giết chết con ruột. Nhã giết con trong lúc nóng giận vì đứa con ngỗ ngược cầm dao đòi chém chết mẹ kế để giành đất. Hà Nội: Vì tranh chấp đất đai, anh đâm chết em: Ngày 11/7/2017, Nguyễn Văn Soi (SN 1944, trú tại huyện Thanh Oai,TP Hà Nội) mâu thuẫn đất đai với em cùng cha khác mẹ. Sau nhiều lần thách thức, trong một lần ẩu đả, ông Soi đã đâm chết em trai. TP.HCM: Đâm chết anh trai vì sợ bị giành nhà đất bố mẹ để lại: Ngày 26/7/2016, chỉ vì mâu thuẫn nhà đất mà bố mẹ để lại, Nhơn đã thẳng tay đâm những người anh em máu mủ ruột thịt của mình khiến người thì nguy kịch, người thì mất mạng. >>> Xem thêm video: Điện Bàn, Quảng Nam: Điểm nóng tranh chấp đất đai (nguồn VTC Now)





