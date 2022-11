Đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam: Khởi tố thêm 1 đối tượng

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mạnh Cầm (SN 1991, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về tội 'Tổ chức đánh bạc' do liên quan đến đường dây đánh bạc online RikVip/Tip.Club của Phan Sào Nam cầm đầu.

Đối tượng Lê Mạnh Cầm tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, năm 2017, Lê Mạnh Cầm (SN 1991, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) bắt đầu đánh bạc trực tuyến. Ứng dụng Rikvip/Tip.Club mà Cầm sử dụng dễ dàng được cài đặt trên điện thoại thông minh, máy vi tính, máy tính bảng… và tích hợp hàng chục game đánh bạc mô phỏng đặt cược của sòng bài (Casino) hoặc các trò cờ bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Chắn...

Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) và cho phép các con bạc đổi bằng tiền thật hoặc thẻ nạp tiền điện thoại và ngược lại. Do vậy, Cầm đã đăng ký làm đại lý cấp 2 để mua/bán loại tiền ảo này (Rik) với các con bạc, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mạnh Cầm với tội danh "Tổ chức đánh bạc" và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trong năm 2021 và đầu năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã rà soát phát hiện và khởi tố một số đối tượng trong đường dây đánh bạc RikVip/Tip.Club là Hoàng Quốc Vương (SN 1992, trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) và Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng) cùng về tội "Tổ chức đánh bạc".

Hiện vụ đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.