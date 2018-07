Đưa vụ án Vũ Nhôm và Út “trọc” ra xét xử ngay trong tháng 7

Thông tin này được công bố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính TW vừa diễn ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương cho hay, vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng hay còn gọi là vụ án Út "trọc" Đinh Ngọc Huệ cùng vụ án "Làm lộ bí mật nhà nước" liên quan tới Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm trong tháng 7.

Ngoài 2 vụ án được dư luận quan tâm này, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo cũng sẽ được đưa ra xét xử giai đoạn 1 như vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Phan Văn Anh Vũ tức "Vũ Nhôm".

Trước đó, tháng 12/2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ. Hành vi của Đinh Ngọc Hệ có đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cũng trong tháng 12/2017, quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở ông Vũ Nhôm về hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 263 Bộ luật hình sự.

Tối 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng. Thời điểm công an khám xét, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Ngày 4/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong 6 tháng cuối năm là phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước làm rõ đúng sai, xử lý nghiêm những tổ chức làm thất thoát, thua lỗ lớn.