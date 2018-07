Dự báo thời tiết 17/7: Bão giật cấp 10 di chuyển nhanh, mưa to khắp nơi

Dự báo thời tiết, liên quan đến áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ, hồi 19h tối qua, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 90-130km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm ATNĐ.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ hầu như ít dịch chuyển và có cường độ ít thay đổi. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm ATNĐ.

Vị trí và hướng di chuyển của 2 cơn ATNĐ. Ảnh: NCHMF

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, dự báo ATNĐ di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 19h ngày mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với ATNĐ, thời tiết hôm nay ở Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cảnh báo, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) sẽ có mưa to đến rất to trở lại; sau đó vùng mưa to có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ trong 2 ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội , từ nay đến 19/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).