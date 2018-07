Dự báo thời tiết 9/7: Chấm dứt nắng nóng, miền Bắc mưa mát cả tuần

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển nên trong hơn 1 ngày qua, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Mường La (Sơn La) 57,3mm, Lào Cai 82mm, Bắc Quang (Hà Giang) 104,3mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 108mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 75mm…

Dự báo thời tiết hôm nay, khi yếu tố gây mưa vẫn hoạt động mạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Miền Bắc sẽ mưa mát cả tuần này. Riêng khu vực vùng núi và trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang,Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, thời tiết hôm nay có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ còn tập trung cao điểm trong hôm nay, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang (Tuyên Quang); Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Xu Phì, Sí Mần, Bắc Mê (Hà Giang); Si Ma Cai, Bắc Hà (Lào Cai).

Thời tiết Hà Nội hôm nay vẫn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 31 độ C, đêm mát mẻ 26 độ, đây cũng là mức nhiệt chung ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc.

Hình thái mát mẻ này sẽ còn duy trì tại miền Bắc trong suốt tuần này, cao nhất vào thứ 4 cũng chỉ đạt 34 độ, sau đó sẽ giảm về mức 31-33 độ C. Thậm chí từ chủ nhật (15/7), miền Bắc sẽ tăng mưa trở lại.

Các tỉnh miền Trung từ hôm nay dứt hẳn nắng nóng, các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế chuyển mát mẻ 30-33 độ, Đà Nẵng – Bình Thuận phổ biến 32-34 độ C, ít nơi nóng 35 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì mưa vừa, mưa to kèm dông khắp cả ngày. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ban ngày ở mức 27-30 độ C, đêm giảm còn 20-23 độ, Nam Bộ mát mẻ 29-32 độ C, đêm giảm 2 độ so với hôm qua, còn 22-25 độ C.