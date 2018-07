Áp thấp nhiệt đới "nối đuôi" nhau đe dọa nước ta

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ:

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây nên từ hôm nay (16/07) đến hết ngày 18/07, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to.

Từ ngày 16 - 18/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng- Thái Bình từ 1-2m; các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông đều ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ninh; xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh: Hài Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: cấp 2.