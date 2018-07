Người đi đường hoảng loạn vì bị “mưa vật lạ” bay xuống đường

Khoảng hơn 16h chiều nay (16/7), đúng vào giờ cao điểm hàng chục nghìn công nhân công ty Pouchen tan ca, cùng với phương tiện lưu thông đông đúc qua đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM thì bất ngờ từ trên tòa nhà cao tầng giữa khu dân cư gạch đá, bình chữa cháy, mảnh kính, chậu kiểng, cây sắt...bay vèo vèo xuống đường. Người dân một phen kinh hoàng, nháo nhào bỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm để tránh khiến giao thông qua khu vực một phen hỗn loạn. Ngay khi nhận tin báo, Công an, bảo vệ dân phố phường Tân Tạo nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, ngăn chặn xe cộ, người qua lại để tránh hiểm họa. Ngay sau đó, nhà chức trách đã làm rõ nguyên nhân gây ra "mưa vật lạ" là đối tượng có tên Thừa (khoảng 30 tuổi), ngụ tại khu nhà trọ nói trên. Thông tin với PV Kiến Thức, chủ nhà trọ nơi đối tượng Thừa thuê ở với vợ cho biết: "Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng này và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vả. Bất ngờ đối tượng Thừa cầm dao đuổi chém khiến người vợ bỏ chạy. Lúc này, Thừa tiếp tục xông lên sân thượng căn nhà trọ và trèo qua các tòa nhà khác đập phá tài sản, ném gạch đá, bình chữa cháy, kính, chậu kiểng và bất cứ vật gì y nhìn thấy xuống đường. Người qua lại bên dưới đường một phen hốt hoảng, tháo chạy né tránh và rất may không ai bị liên lụy. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường Tân Tạo đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, không cho phương tiện qua khu vực để tránh nguy hiểm. CSGT quận Bình Tân cũng đến hiện trường giải tỏa ùn tắc trên cầu vượt Tân Tạo vì người hiếu kỳ dừng lại để theo dõi. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, ngay gần công ty Pouchen có hàng chục nghìn công nhân đang tan ca đã khiến giao thông ùn ú nghiêm trọng.

Khoảng hơn 16h chiều nay (16/7), đúng vào giờ cao điểm hàng chục nghìn công nhân công ty Pouchen tan ca, cùng với phương tiện lưu thông đông đúc qua đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM thì bất ngờ từ trên tòa nhà cao tầng giữa khu dân cư gạch đá, bình chữa cháy, mảnh kính, chậu kiểng, cây sắt...bay vèo vèo xuống đường. Người dân một phen kinh hoàng, nháo nhào bỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm để tránh khiến giao thông qua khu vực một phen hỗn loạn. Ngay khi nhận tin báo, Công an, bảo vệ dân phố phường Tân Tạo nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, ngăn chặn xe cộ, người qua lại để tránh hiểm họa. Ngay sau đó, nhà chức trách đã làm rõ nguyên nhân gây ra "mưa vật lạ" là đối tượng có tên Thừa (khoảng 30 tuổi), ngụ tại khu nhà trọ nói trên. Thông tin với PV Kiến Thức, chủ nhà trọ nơi đối tượng Thừa thuê ở với vợ cho biết: "Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng này và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vả. Bất ngờ đối tượng Thừa cầm dao đuổi chém khiến người vợ bỏ chạy. Lúc này, Thừa tiếp tục xông lên sân thượng căn nhà trọ và trèo qua các tòa nhà khác đập phá tài sản, ném gạch đá, bình chữa cháy, kính, chậu kiểng và bất cứ vật gì y nhìn thấy xuống đường. Người qua lại bên dưới đường một phen hốt hoảng, tháo chạy né tránh và rất may không ai bị liên lụy. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường Tân Tạo đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, không cho phương tiện qua khu vực để tránh nguy hiểm. CSGT quận Bình Tân cũng đến hiện trường giải tỏa ùn tắc trên cầu vượt Tân Tạo vì người hiếu kỳ dừng lại để theo dõi. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, ngay gần công ty Pouchen có hàng chục nghìn công nhân đang tan ca đã khiến giao thông ùn ú nghiêm trọng.