“Dì ghẻ” bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Từ màn đánh đập đến giết người

Ngày 5/1/2022, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”...



Đồng thời, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, trú quận 1, cha cháu bé bị bạo hành) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.V.A (SN 2013) đã tử vong sau khi bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành.

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can Trang tội giết người thay vì tội “Hành hạ người khác” mà trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố nhận được nhiều sự đồng thuận từ dư luận.

Hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Từ màn đánh đập dã man của “dì ghẻ”

Khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, mưng mủ vùng vai trái, trên thái dương phải có vết thương khoảng 2cm nghi đã được khâu trước đó và đã lành.

Khám nghiệm tử thi bé A., xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Phẫu thuật tử thi xác định A. tổn thương vùng ngực, bụng: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 phía phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ. Nghi cháu A. bị bạo hành dẫn tới tử vong, cơ quan điều tra đã mời Trang - Thái lên làm việc. Tại cơ quan công an, Trang khai do bực tức việc A. chậm hiểu bài nên đã lớn tiếng la mắng, dùng cây gỗ đánh, lấy chân đá vào mông cháu... Ông Thái trình bày đã giao Trang kèm A. học Toán và cũng thường nghe Trang la, đánh cháu.

Thi thể cháu bé có nhiều vết bầm tím

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự. Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Ngày 1/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP xác định: Quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu V.A bằng tay, cây, roi.... Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A, thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A thì Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu A.

Quá trình điều tra, công an xác định trước khi tử vong, bé A. đã bị hành hạ, đánh đập nhiều giờ. Cụ thể từ 14 – 18h ngày 22/12/2021 (ngày bé tử vong), Trang đã dùng cây gô đá nh bé nhiều lần tại căn hộ chung cư.

Sáng 22/12/2021, ông Thái đi làm, còn Trang ở nhà dạy học cho A. Do bé làm bài sai nên Trang lớn tiếng la mắng. Đến trưa cùng ngày, Trang nấu phở cho A. ăn và bé đòi uống sữa thì Trang cho bé uống 3 hộp sữa, sau đó uống nước ép trái cây.

Khoảng 14h cùng ngày, Trang tiếp tục dạy học nhưng do A. chậm tiếp thu nên bị Trang dùng cây gỗ tròn đường kính 2,2 cm, dài 90cm đánh vào mông bé; thậm chí Trang còn dùng chân đá vào bụng, mông, âm hộ, ngực bé. Chưa dừng lại, Trang dùng dây trói tay chân bé A. lại, bắt quỳ trong lúc vừa học bài vừa uống nước. Quá trình này, Trang dùng tay tát vào đầu bé. Khi A. ngồi vào ghế học, Trang dùng chân đạp vào người khiến bé ngã xuống nền. Dù bị hành hạ dã man nhưng bé A. vẫn gượng ngồi dậy cố gắng học.

Chiếc gậy gỗ, Trang dùng đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu cháu A. Trong cơn bực tức, Trang đạp vào bụng, ngực, vùng kín và chân của bé A.

Thấy bé A. quá yếu nên Trang đỡ lên giường nằm, nhưng lúc này bé đã kiệt sức. Khi Trang kéo dậy thì bé nôn ói và lả đi. Lúc này, Trang vội báo cho Thái về nhà để xử lý. Thời gian từ lúc Trang hành hạ bé A. được xác định khoảng 4 tiếng đồng hồ (từ 14 – 18h).

Sau khi trở về, Thái đưa bé A. vào nhà tắm. Tại đây, phát hiện trong mũi con có nhiều thức ăn nên ông này dùng miệng hút ra. Thấy con gái lả dần, Thái vội gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa A. đi bệnh viện, nhưng bé không qua khỏi.

Người cha tìm cách che giấu tội phạm thế nào?

Đáng chú ý, khi đưa con vào viện cấp cứu, nghe Trang kể lại việc đánh con mình, nhưng Thái không tố giác, thậm chí còn vào ứng dụng điện thoại kết nối với camera an ninh trong nhà xóa dữ liệu nhằm phi tang chứng cứ phạm tội của người tình. Thái khai việc xóa camera là sợ vụ việc của con làm liên lụy đến Trang và mình, đồng thời không muốn vụ việc có thể cướp đi người thân của mình và làm ảnh hưởng tới người khác.

Khi công an phục hồi camera an ninh tại nhà của Thái, nhiều tình tiết liên quan đến Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng được làm rõ. Công an xác định Thái có dấu hiệu hành vi "che giấu tội phạm". Qua camera, Cơ quan điều tra xác định Trang đánh đập, bạo hành cháu A. một cách dã man và những lần này đều có sự chứng kiến của Thái.

Cụ thể, sáng 11/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập bé A. trước sự chứng kiến của Thái hay cách đó vài ngày, Thái cũng chứng kiến Trang hành hạ bé A. Những lần này, Thái không hề can ngăn mà đợi khi bạn gái đánh xong mới bôi thuốc cho con.

Khởi tố tội giết người với Trang là có căn cứ

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người” là có căn cứ.

Căn cứ vào chứng cứ vật chất là các đoạn video trong camera an ninh gốc tại nhà mà Cơ quan điều tra đã khôi phục được trong máy điện thoại di động của Nguyễn Kim Trung Thái đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng gây ra cái chết cho cháu là vô cùng dã man, tàn ác như thời Trung cổ.

“Đối tượng đã dùng hung khí cây gỗ, chân, tay đánh cháu liên tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể bé bỏng suốt 4 tiếng như mông, lưng, đầu, trán, bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái. Chưa dừng lại ở việc đánh, chúng còn trói cháu bé lại, bắt quỳ học, quỳ uống nước. Dù bé lúc quỳ đã rất kiệt sức những đối tượng vẫn chưa thỏa mãn với việc đánh đập lúc trước, tiếp tục tát mạnh vào vùng đầu khiến bé đổ gục. Chỉ đến khi thấy bé đã có biểu hiện khó thở, kiệt sức, miệng trào ngược ra nước, ngã xuống đất ngất lịm đối tượng mới dừng lại. Do lo sợ nên chúng đã đưa cháu đến bệnh viện và che giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa camera an ninh trong nhà để khai báo không đúng bản chất sự việc”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố tội giết người là có căn cứ.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ lực tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong (do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù) đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Lỗi của Nguyễn Võ quỳnh Trang là lỗi cố ý trực tiếp. Pháp luật buộc phải nhận thức được sử dụng vũ lực bằng chân tay, hung khí tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể là hành vi nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là cơ thể cháu bé còn rất nhỏ và thực tế cháu đã bị tử vong.

Đối với người bố Nguyễn Kim Trung Thái biết đối tượng Trang đánh cháu bé dã man, tàn bạo không những không can ngăn mà còn đồng tình, giúp sức về mặt tinh thần, tạo điều kiện cho đối tượng đánh chết cháu bé đã đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi tạo điều kiện để cho đối tượng đánh chết con đẻ mình, sau đó tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh như đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Xét hành vi của người bố, dù là đồng phạm giúp sức nhưng có vai trò ngang nhau như đối tượng Trang vì nếu không có sự giúp sức, tạo điều kiện của người bố, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã không thể thực hiện được hành vi đánh chết cháu bé.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

