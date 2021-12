UBND TP HCM: Khẩn trương điều tra vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Tối ngày 28/12, Văn phòng UBND TP HCM có công văn khẩn truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức về vụ việc bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành dẫn đến tử vong.



Theo đó, UBND TP HCM chỉ đạo Công an TP HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Sở LĐTBXH TP HCM được giao tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định; theo dõi tiến độ, xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang

UBND TP HCM cũng giao Sở LĐTB XH TP HCM phối hợp với UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) về hành vi “Hành hạ người khác”. Trang được xác định là người đã hành hạ cháu N.T.V.A (SN 2013, con riêng của người chồng sắp cưới) khiến cháu bị thương tích nặng và tử vong vào ngày 22/12.

Tuy nhiên, trước hành vi của Trang, nhiều người cho rằng việc khởi tố nữ nghi phạm này về hành vi “hành hạ người khác” là quá nhẹ. Đồng thời yêu cầu cần làm rõ hành vi của cha cháu bé, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 140 BLHS là quyết định khởi tố ban đầu. Trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can có dấu hiệu của tội phạm khác thì Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Theo quan điểm của Luật sư Thơm, để đánh giá đúng hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì cần phải căn cứ vào Kết luận giám định của Cơ quan chuyên môn nguyên nhân chết của cháu bé.

Kết quả pháp y tử thi ban đầu xác định bé gái bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Như vậy có thể thấy việc cháu bé bị tử vong có sự tác động ngoại lực gây nên. Có thể trường hợp tử vong của cháu không phải do hành vi của đối tượng trực tiếp đánh cháu gây tử vong nhưng nó lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra trong suốt thời gian dài với những biến chứng trong cơ thể dẫn tới cháu bị tử vong.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Trong trường hợp này, hành vi của nghi phạm thuộc trường hợp cố về hành vi nhưng vô ý về hậu quả nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Ở đây cần phân biệt với tội Giết người khi hậu quả chết người xảy ra là do hành vi sử dụng vũ lực tác động trực tiếp gây nên thì theo lý luận tội phạm sẽ thuộc trường hợp Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối với tội hành hạ người khác được hiểu là các hành vi gây đau đớn về thể xác chỉ là những thương tích nhẹ chưa đến mức đáng kể để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, hoặc Cố ý gây thương tích theo Điều 123, 134 Bộ luật Hình sự.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là trẻ em, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo hành trẻ em đang gây bức xúc, phẫn nộ trong xã hội. Hành vi phạm tội của nghi phạm trong cùng một thời điểm đã xâm phạm đến nhiều khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh đó là quyền được bảo hộ sức khoẻ, tự do, danh dự của người bị lệ thuộc và tính mạng, sức khỏe của con người.

Về nguyên tắc khi định tội danh, cần áp dụng khách thể cao nhất để xử lý người phạm tội. Trong vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong thì cần thiết phải áp dụng khách thể cao nhất bị xâm phạm là tính mạng, sức khỏe của cháu bé. Do đó, quan điểm của Luật sư cần thiết phải xử lý nghi phạm về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng bản chất và lý luận pháp luật và đáp ứng ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, mamg lại niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 22/12/2021, Bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) tiếp nhận cháu N.T.V.A (sinh năm 2013) do cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, trú quận Bình Thạnh) đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Qua điều tra ban đầu xác định, ông Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6/2020 ở tòa nhà Saigon Pearl (quận Bình Thạnh).

Theo lời khai của Trang, khoảng tháng 9/2021, khi cháu A. bắt đầu học online, Trang được Thái giao nhiệm vụ kèm cháu A. học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé A. Trang đặt mua roi mây trên mạng để “dạy dỗ” con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

Đáng chú ý, cha của cháu V.A khai nhận có biết việc người tình dùng roi mây và thanh gỗ đánh đập con mình, biết các vết bầm tím trên người của con gái nhưng người này không có hành động can ngăn.

Sáng 22/12, cháu V.A có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu V.A học. Sau đó, “nữ quái” này dùng cây gỗ đánh đánh cháu bé nhiều lần trong khoảng 30 phút.

Đến khoảng 18h, cháu V.A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu V.A ói và tình trạng yếu nên gọi cho N.K.T.T về. Lúc này, T. cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang điều tra, xử lý vụ án trên theo quy định của pháp luật.

