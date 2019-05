Đề nghị truy tố cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My dâm ô hàng loạt nam sinh

(Kiến Thức) -Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Sơn đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn truy tố bị can Đinh Bằng My tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My (SN 1961, trú tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) – Nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, điều 146 Bộ Luật hình sự.



Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Đinh Bằng My đã có hành vi xâm hại tình dục, cầm nắm vuốt ve bộ phận sinh dục của các cháu học sinh. Thời điểm bị xâm hại tất các các học sinh đều chưa đủ 16 tuổi. Hành vi của bị can phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, điều 146 Bộ Luật hình sự.

Ông Đinh Bằng My.

“Hành vi của bị can rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các cháu học sinh, gây phản cảm rất lớn trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục… Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật", cơ quan điều tra cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy, quá trình điều tra, hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh đã tỏ ra ân hận, khai nhận rõ hành vi phạm tội, gia đình có anh trai là liệt sĩ, trong công tác đạt nhiều thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó cũng cần được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Với hành vi bị can Đinh Bằng My nằm lên trên cho bộ phận sinh dục vào giữa khe hai đùi của cháu Đ.T. Đ. thể hiện trong video clip, cơ quan điều tra cho rằng, hành vi đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội : “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điều 145 BLHS.

Đối với những khai báo của các cháu Đ.T.Đ, T.V.T., L.V.H, quá trình điều tra không có tài liệu chứng minh, xác định nên không có căn cứ để xử lý Đinh Bằng My về hành vi giao cấu và thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Do đó, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My (SN 1961, trú tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) – tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, điều 146 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, ngày 12/12/2018, thông tin từ mạng xã hội và một số học sinh nam tại trường cho biết việc các em liên tục bị ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, có hành vi lạm dụng tình dục trong thời gian dài.

Một số học sinh cho biết, đã nhiều lần được ông Đinh Bằng My – khi đó là hiệu trưởng của trường gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, hiệu trưởng trường yêu cầu các em thực hiện một số hành vi như: sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục. Mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 - 30.000 đồng. Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân.

Ngày 13/12, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi lạm dụng tình dục nhiều nam học sinh của hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ.