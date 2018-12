Không tố giác hiệu trưởng dâm ô, thầy cô giáo có phạm tội?

(Kiến Thức) - Dư luận đặt ra câu hỏi, nếu các thầy cô giáo mà biết việc thầy Hiệu trưởng Đinh Bằng My làm là sai trái, vi phạm pháp luật mà không tố giác thì có phạm tội hay không?

dâm ô với các nam học sinh của trường này khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian qua. Vụ việc ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) nhiều lần có hành vicủa trường này khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian qua.



Với hành vi dâm ô với các nam học sinh, ông Đinh Bằng My đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra.

Tuy nhiên, một số thông tin trên báo chí phản ánh việc, nhiều giáo viên trong trường biết sự việc nhưng không lên tiếng tố cáo. Thậm chí, một em học sinh khi trao đổi với báo chí còn cho biết, việc thầy Đinh Bằng My nhờ thầy cô giáo trong trường gọi lên phòng Hiệu trường, một cô giáo còn được học sinh chỉ đích danh tên thường xuyên đưa học sinh lên phòng thầy hiệu trưởng rồi đi luôn.

Ông Đinh Bằng My phát biểu tại "Chương trình tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em 2018".

Dù sau đó, chính cô giáo đã lên tiếng phủ nhận thông tin nam học sinh đưa ra là sai sự thật nhưng dư luận đặt ra câu hỏi, nếu các thầy cô giáo mà biết việc Hiệu trưởng Đinh Bằng My xâm hại tình dục học sinh mà không tố giác thì có phạm tội hay không?

Trao đổi về vấn đề trên với PV Kiến Thức, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, theo khoản 1 điều 19 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc không tố giác tội phạm nêu rõ: “ Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 390 của Bộ luật này”.

“Như vậy, nếu chứng minh được các thầy cô giáo biết rỏ hành vi phạm tội của vị hiệu trưởng này lặp đi lặp lại một cách thường xuyên hết học sinh này đến học sinh khác mà không tố giác thì theo điều 390 BLHS năm 2015 sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Trước đó, nói về việc ông Đinh Bằng My đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã có đủ căn cứ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, ông Đinh Bằng My sẽ phải đối diện với mức án bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.