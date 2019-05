Cô gái thiếu uý tạt axit người yêu: 'Bố mẹ giấu tất cả gương soi'

Cô gái Lê Thị Lan Vy (SN 1995 - Đà Nẵng) từng có mối tình đẹp với Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ án cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit, Lan Vy chia sẻ, cô và người yêu quen nhau năm 2016. Những ngày mới yêu, Nam Hải luôn thể hiện là người chu đáo, biết quan tâm, sẵn sàng làm mọi điều để cô vui.



Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi và đăng ý kết hôn vào cuối năm 2018, người đàn ông này bắt đầu bộc lộ thói vũ phu, ghen tuông. Không chịu được cảnh bị chồng sắp cưới lăng mạ, bạo hành, Lan Vy quyết tâm chia tay.

Nam Hải tìm cách níu kéo nhiều lần, xin người yêu cho một cơ hội quay lại nhưng Lan Vy từ chối. Đầu năm 2019, Nam Hải đến nhà gặp Vy và gia đình cô, nói chuyện về việc hủy hôn. Chẳng ngờ, anh ta đã chuẩn bị sẵn một chai axit khoảng 750ml, thủ sẵn trong người.

Lan Vy từng là cô gái xinh đẹp trước khi sự việc xảy ra

Thấy Hải đến, bố mẹ Lan Vy gọi con gái trên lầu xuống. Khi cô vừa bước xuống chân cầu thang Nam Hải lấy bình axit ra tạt lên người vợ sắp cưới, bố mẹ Vy đứng gần đó cũng bị dính axit. Không những vậy, người đàn ông tiếp tục đổ hết số axit còn lại lên tay, chân cô.

Mẹ Lan Vy chứng kiến da dẻ con gái chuyển sang đen xì, quằn quại dưới nền nhà. Bố cô gào thét bên cạnh: "Cứu con tôi, cứu con tôi". Đó là ký ức kinh hoàng với cô gái trẻ và gia đình.

Nửa năm đã trôi qua, kẻ thủ ác đã bị tước quân tịch, bị giam chờ ngày xét xử. Thế nhưng, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần vẫn chưa thể nào nguôi trong tâm trí Lan Vy.

Cô gái sinh năm 1996 tâm sự: "Đến bây giờ tôi vẫn còn sốc về những chuyện đã xảy ra. Mỗi lần nghĩ lại, cảm giác tim tôi đau nhói. Bố mẹ túc trực bên cạnh liên tục, bao nhiêu gương soi… đều được giấu đi hết. Bố mẹ sợ tôi nhìn hình dạng của bản thân sẽ quẫn trí, làm liều".

Lan Vy cho biết cô đã trải qua 9 ca phẫu thuật bao gồm 8 ca đại phẫu và một tiểu phẫu.

Cận cảnh gương mặt bị bỏng axit của Lan Vy

Theo Trung tâm Pháp Y (TP Đà Nẵng) kết quả giám định thương tích lần 1 sau khi Lan Vy được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng là 19%.

Sau đó, do tình hình sức khỏe ngày một diễn biến xấu và phức tạp, Lan Vy được chuyển đến Viện bỏng quốc gia. Tại đây, cô gái 24 tuổi được Viện Pháp Y Trung ương giám định thương tích với kết quả là 46%.

Lan Vy kể tiếp, sau khi được sơ cứu chống sốc bỏng ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Lan Vy được chuyển thẳng đến Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). Tại đây, Vy được các bác sĩ tái tạo khuôn mặt bằng kỹ thuật vi phẫu để tránh tình trạng co kéo vết sẹo.

"Sau các cuộc phẫu thuật, may mắn là tôi vẫn có thể nhắm, mở mắt bình thường. Nhờ các bác sĩ tận tâm chạy chữa nên sức khỏe tôi đã ổn hơn, dù cuộc chiến phía trước còn dai dẳng.

Hiện tại tôi chủ yếu ăn cháo loãng, vì lớp da ở miệng bị co kéo do sẹo, không thể há to được. Khi được chuyển ra Hà Nội, bố đi theo chăm sóc tôi, mẹ lo liệu việc ở nhà", cô nói.



Không chỉ gương mặt, ngay cả tay chân của Vy cũng bị ảnh hưởng

Tính riêng một tháng trở lại đây, từ 25/4 - 22/5, Lan Vy đã thực hiện 4 ca phẫu thuật, trung bình mỗi tuần một ca đến hôm nay sức khoẻ đã có phần ổn định.

Trong tuần này, Lan Vy sẽ tiếp tục bước vào ca phẫu thuật hạ mỡ phần da ghép trên mặt.

Cô gái đáng thương cho biết thêm, thời gian điều trị ở bệnh viện Đà Nẵng, bố người yêu đến thăm nhưng ông lại đổ trách nhiệm lên cô.

"Chú nói vết thương của tôi nhẹ thôi, không sao cả. Chú còn trách tôi, hai đứa trục trặc tình cảm phải thông báo cho gia đình biết, tự âm thầm giải quyết nên xảy ra mọi chuyện như thế này là do tôi. Từng lời nói như vết dao cứa vào tim tôi vậy", ứa nước mắt Lan Vy nhớ lại.

Gương mặt cô gái trẻ biến dạng vì bị chồng sắp cưới tạt axit.

Theo BS Nguyễn Thống, nguyên trưởng khoa Bỏng, BV đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, hậu quả của các ca bỏng axit thường rất kinh hoàng do axit có tính ăn mòn. Khi bị tạt axit, hoá chất này sẽ ăn sâu xuống da, phá huỷ gân, mỡ, làm vón cục protein tại đó.

Nếu bị dính axit ở những khu vực như có da mỏng như mu bàn tay, bàn chân... axit có thể ăn mòn cả sụn đến tổ chức xương. Nếu bị phủ lên đầu, có thể huỷ một phần hộp sọ, nếu dính axit vào mắt có nguy cơ mù mắt do ăn mòn giác mạc, vào mũi, tai sẽ gây cụt do ăn mòn sụn ở mũi, vành tai...