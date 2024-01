Đảng ủy Công an TP.Hà Nội cần tập trung chấn chỉnh ngay những tồn tại, thiếu sót

Ngày 2/1, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai công tác công an năm 2024.

Dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội cùng nhiều đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Theo người đứng đầu Công an TP.Hà Nội, năm 2023 Công an Thủ đô có gần 2.000 tập thể, hơn 7.000 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, Công an Thành phố vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bảo vệ An ninh Tổ quốc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá, kết quả công tác của Công an TP.Hà Nội có vai trò trọng điểm, trọng tâm trong kết quả chung của lực lượng công an cả nước. Ảnh: CAND Hội nghị sẽ diễn ra trong 1 ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các đại biểu tập trung vào đánh giá, nhìn nhận vào những mặt còn chưa đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tích, kết quả công tác của Công an TP.Hà Nội đã đạt được trong năm 2023.

Theo đó, lực lượng Công an Thủ đô đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội tham mưu và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và hơn 2200 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn…

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong năm 2023, vai trò, đóng góp của lực lượng Công an TP.Hà Nội rất quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, Công an TP.Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo và tham mưu, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh: CAND Cũng tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh phát triển chung của cả nước.



Hà Nội là trái tim, trung tâm của cả nước, kết quả công tác của Công an TP.Hà Nội góp phần to lớn, quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Thủ đô và Công an TP.Hà Nội có vai trò rất quan trọng trong kết quả chung của lực lượng công an cả nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng, là năm bản lề, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng thời cũng là năm TP.Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Công an TP.Hà Nội cần tiếp tục có các đóng góp vào mục tiêu chung của Thủ đô.

Người đứng đầu Bộ Công an đề nghị Công an TP.Hà Nội phải "xốc" ngay vào việc. Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 là cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm…

Theo Đại tướng Tô Lâm, những yêu cầu về nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 cao hơn rất nhiều so với năm 2023, Công an TP.Hà Nội phải phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không thể để xảy ra bất cứ những sự vụ gây mất an ninh trật tự.

Đại tướng Tô Lâm cũng lưu ý, Đảng ủy Công an TP.Hà Nội cần nhanh chóng tập trung chấn chỉnh ngay những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm đã nhận diện.

Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu Công an TP.Hà Nội cần đánh giá kỹ, nghiên cứu sâu, xây dựng từng phường, từng xã, từng địa bàn không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, từ đó xây dựng nhân rộng lên thành cụm, thành quận, huyện, thành phố không ma túy, tệ nạn…