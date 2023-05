Đại tướng Tô Lâm: Chủ động phát hiện, xử nghiêm lừa đảo liên quan bảo hiểm

Chiều 4/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Mỹ Hào đã kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên một số vấn đề như: Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua Internet và các trang mạng xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ điều tra, xét xử một số vụ án trong diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vấn đề kiểm tra, thanh tra các công ty bảo hiểm đang hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ không bị thiệt hại hay bị lừa đảo...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi tiếp xúc.

Đại tướng Tô Lâm trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của bà con cử tri thị xã Mỹ Hào, khẳng định sẽ phản ánh nguyện vọng của bà con và của địa phương đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương hữu quan và thông báo kết quả đến bà con theo đúng quy trình, quy định.

Sau khi trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ đầu năm 2023 đến nay, Đại tướng Tô Lâm đã thông tin thêm về các dự án luật mà Bộ Công an đã và đang đề xuất trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội lần này.

Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an là một trong những bộ, ngành trình Quốc hội nhiều dự án luật nhất. Điều này xuất phát từ sự đa dạng, phức tạp của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, luôn có sự biến động, thay đổi, đòi hỏi các quy định pháp luật phải được bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại kỳ họp lần này, Bộ Công an đã và đang trình 5 dự án luật: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; Luật Căn cước; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị bà con cử tri quan tâm theo dõi, nghiên cứu, đóng góp ý kiến để Bộ Công an hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội ban hành.

Trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri quan tâm, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, từ góc độ điều tra các vụ án cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu và có những bước tiến mới.

Các cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm sát, tòa án trong việc chọn đúng khâu đột phá để xử lý, mang lại hiệu quả. Đại tướng Tô Lâm đồng tình với việc cần tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng quy định cụ thể về trách nhiệm tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình hình tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương.

Chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và các ban, ngành cấp tỉnh trong điều tra, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời hạn điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, sẽ phản ánh kiến nghị của cử tri và cùng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có những giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo nói riêng.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra các công ty bảo hiểm hiện đang hoạt động, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, bảo hiểm xã hội nói chung là một chính sách tốt, mang lại nhiều lợi ích khi có rủi ro xảy ra.

“Tuy nhiên, bà con cử tri và các tầng lớp nhân dân nếu mong muốn có bảo hiểm nhân thọ cần tự mình hoặc nhờ người có chuyên môn đọc kỹ các điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước khi ký”, Đại tướng Tô Lâm nói và khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục nắm tình hình về vấn đề này, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trước phản ánh của cử tri về tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội đang diễn ra phức tạp hiện nay, Đại tướng Tô Lâm thông tin, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh.

Đồng thời lưu ý, để phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này, rất cần sự vào cuộc của bà con cử tri và các tầng lớp nhân dân. Do vậy, bà con cử tri cần nâng ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; đề cao cảnh giác, trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết…

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã trao 50 bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.