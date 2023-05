Đại tướng Tô Lâm gửi thư khen Công an Hà Tĩnh hoàn thành cấp CCCD gắn chip

Ngày 12/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có T hư khen gửi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh vì đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn tỉnh.



Thư khen nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sáng tạo trong triển khai thực hiện chủ trương cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho công dân trên địa bàn. Đến ngày 10/5/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn tỉnh với 13/13 Công an cấp huyện, 216/216 Công an cấp xã.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi Lễ.

Tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ căn cước mới mang lại.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận sự nô lực, cố gắng và biểu dương, khen ngợi, chúc mừng thành tích nêu trên của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp Căn cước công dân gắn chip gắn với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; đồng thời, hỗ trợ các địa phương khác trong điều kiện, khả năng cho phép; đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và làm tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Cùng ngày, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ công bố hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân đủ điều kiện, triển khai các tiện ích từ CCCD gắn chíp.

Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, sáng tạo, qua đó phát huy được sức mạnh của toàn lực lượng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên toàn địa bàn.

Trong đợt 1, Hà Tĩnh vinh dự có 1 trong 6 đơn vị Công an cấp xã đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn; Đợt 2 có 5/9 đơn vị Công an cấp xã về đích; Đợt 3 có 18/85 đơn vị Công an cấp xã về đích được đồng chí Bộ trưởng gửi Thư khen.

Có 2 trên tổng số 10 đơn vị Công an cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chỉ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên toàn địa bàn và trở thành một trong hai đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án 06 của Chính phủ.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ công an đã công bố quyết định hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh và Thư khen của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Hà Tĩnh - đơn vị thứ 2 trên cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ghi nhận, biểu dương toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt cả hai vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; chủ động thực hiện cấp CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện đạt kết quả cao, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” nhất là lực lượng Công an cấp cơ sở, vinh dự trở thành một trong hai đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân. Đồng thời, là một trong những địa phương tốp đầu cả nước về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ, các Cục nghiệp vụ đã luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ cho Công an Hà Tĩnh trong suốt quá trình thực hiện, mong muốn thời gian tới Bộ Công an tiếp tục có sự hướng dẫn, kiểm tra để Hà Tĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đề án 06/CP.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành đã cùng phối hợp, quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện để đơn vị Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành việc cấp 100% số công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận thức được việc hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD mới chỉ là kết quả bước đầu, các nhiệm vụ của Đề án 06/CP vẫn tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn, khẩn trương và cụ thể hơn, đòi hỏi sự phối hợp, kết nối giữa Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, đặc biệt là việc triển khai các mô hình điểm về chuyển đổi số để đưa Đề án 06/CP thực sự đi vào thực tiễn.

