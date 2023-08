Đà Nẵng: Dự án giao thông trọng điểm liên tục trễ hẹn, ai chịu trách nhiệm?

Báo Tri thức và Cuộc sống đã có 2 bài phản ánh về các dự án giao thông trọng điểm ở TP. Đà Nẵng.



Đường Vành đai phía Tây thành phố Đà Nẵng đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 19km, được khởi công vào tháng 9/2018 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành công trình là tháng 12/2020, gia hạn đến tháng 9/2022, rồi giãn ra đến tháng 12/2022 và vẫn đang tiếp tục trễ hẹn. Trong khi đó, Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 được khởi công từ tháng 5/2020 với tổng kinh phí đầu tư sau khi điều chỉnh hơn 700 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm thi công, dự án vẫn dang dở.

Được biết, các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Đà Nẵng như dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 và dự án đường Vành đai phía Tây đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (BQL) làm chủ đầu tư. Quá trình, xét duyệt hồ sơ trúng thầu của các đơn vị thi công cũng do BQL chấm chọn.

Tuy nhiên, dư luận đang quan tâm là tại sao đơn vị được chính BQL lựa chọn để thi công lại “bỏ của chạy lấy người”. Thậm chí, có đơn vị còn bị BQL phạt và điều chuyển khối lượng công việc cho đơn vị khác thi công.

Để có góc nhìn đa chiều, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tìm hiểu nguyên nhân.

Dự án Tuyến đường Vành đai phía Tây đang thi công dang dở, sắt hoăn rỉ