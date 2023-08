Đường Vành đai phía Tây Đà Nẵng: Dự án ngàn tỷ liên tục trễ hẹn

Dự án đường Vành đai phía Tây (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 19km, được khởi công vào tháng 9/2018 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Công trình do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) thi công đi qua 5 xã của huyện Hòa Vang gồm: Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên. Tuy nhiên, sau 3 lần gia hạn tiến độ, do nhiều nguyên nhân, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành công trình là tháng 12/2020, gia hạn đến tháng 9/2022, rồi giãn ra đến tháng 12/2022. Thế nhưng, đến nay vẫn còn rất nhiều khối lượng công việc cần phải thực hiện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, tiến độ thi công hoàn thành dự án đường Vành đai phía Tây chậm trễ do nhiều nguyên nhân. Việc thi công chậm trễ trong giai đoạn 2018-2021 chủ yếu do nguyên nhân giải phóng mặt bằng, dịch COVID-19, điều kiện thời tiết bất lợi... Ngoài ra, năng lực nhà thầu thi công Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco1) chưa đáp ứng yêu cầu tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng. Đến năm 2022, công tác bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn thành (vẫn còn một số vị trí vướng cục bộ) nhưng do việc bàn giao mặt bằng đã chậm trễ, kéo dài nhiều năm nên đã gây thiệt hại về tài chính cho nhà thầu. Đồng thời với tác động của đại dịch COVID-19, giá cả vật tư, vật liệu nhân công trên thị trường tại thời điểm thi công cao hơn nhiều so với đơn giá thi công theo hợp đồng, việc mất cân đối tài chính của Nhà thầu Cienco 1 tác động làm năng lực tài chính của nhà thầu bị suy giảm so với trước đây nên giai đoạn từ năm 2022 đến nay, mặc dù không còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhưng tiến độ thi công vẫn không đáp ứng yêu cầu. Các thanh sắt hoen rỉ trên thành cầu tại công trình. Cụ thể, năng lực tài chính của Nhà thầu thi công Cienco 1 và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tại công trình Vành đai phía Tây không đảm bảo yêu cầu, đặc biệt là nhà thầu Cienco 1. Việc không giải ngân đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị thi công, cung cấp vật liệu là nguyên nhân chính ảnh hưởng làm chậm tiến độ thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đang tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thành tuyến chính trước ngày 30/9/2023 theo tiến độ yêu cầu của UBND thành phố. Tuy nhiên khó có thể hoàn thành. Bên cạnh đó, việc thi công chưa xong đã xảy ra những điểm hư hỏng như thế này. Dự án giao thông trọng điểm của thành phố Đà Nẵng liên tục chậm tiến độ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh kế của nhiều người dân các xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và toàn thành phố nói chung. >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VTV24)

