Đà Nẵng: Cống thoát nước đầy cỏ dại, dân lo nhà ngập tới nóc

Tuyến cống thoát nước Khe Cạn được xem là công trình trọng yếu của thành phố, thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, nhằm mục tiêu thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Qua trao đổi với với lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, phóng viên được biết, dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đối với các hộ dân khu vực Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, đây được xem là "phao cứu sinh" giúp họ đỡ thấp thỏm mỗi mùa mưa đến, bởi bao năm nay, người dân khu vực này phải chịu cảnh "hễ mưa là ngập". Anh D. một người dân đang sống tại khu vực này lắc đầu ngao ngán: "Cứ mưa xuống là ngập, mưa nhỏ thì ngập đường, nước vào sân, còn mưa lớn thì ngập nhà, có nhà nước lên hơn 1m. Tối nào nghe mưa to là không ngủ được, nhiều đêm phải thức trắng để kê dọn đồ đạc, tát nước khi dứt mưa để đỡ ngập". Chưa kể đến đợt mưa lịch sử đêm 14/10/2022 gây ngập toàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều người dân khu vực Khe Cạn giờ vẫn còn ám ảnh bởi cảnh nhà ngập tới nóc , phải bỏ của chạy lấy người, sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Mùa mưa bão năm nay sắp đến, nhiều người dân khu vực Khe Cạn lại thấp thỏm lo âu khi thấy tuyến cống thoát nước "chiến lược" đang ngập trong đám cỏ dại, rác thải. Nhiều nơi, cỏ dại sắp cao hơn miệng cống thoát nước. Bùn đất bồi lắng thành từng lớp dày trước miệng cống thoát nước khu vực phường Thanh Khê Tây. Đám cỏ dại ngày càng xanh tốt trên nền bùn thải màu mỡ ngay miệng cống. Rác thải cỡ lớn án ngữ ngay mặt tiền. Chưa đến mùa mưa bão, nhiều hộ dân nơi đây đã nhắc nhau kê dọn đồ đạc vì "kiểu này năm nay chắc vẫn ngập to". Mong ước ngủ ngon mỗi khi mưa đến của người dân Khe Cạn có lẽ vẫn là một ước mơ xa xỉ khi mà cửa thoát ngập dường như đang hẹp dần.