Ngỡ ngàng me, thị lên đời thành bonsai “hàng hiếm“

Cây me có hình dáng độc lạ được mang đến Triển lãm và hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2023 tại Quy Nhơn. Nhiều người trầm trồ, xuýt xoa trước dáng thế độc lạ có 1-0-2 của gốc me tại triển lãm. Những gốc me cổ cũng là loại bonsai được nhiều người săn lùng. Một nhà vườn cho biết, để cây me bonsai có giá trị cao thì cây phải có trái. Muốn làm me bonsai có trái phải trồng mất ít nhất vài năm. Vì vậy, những gốc me cổ luôn được trả giá ở mức "không tưởng". Ngoài me, thị cũng là loại cây được nhiều người ưa chuộng. Cây thị là loại thân gỗ, có tuổi thọ cao. Thị có thể sống đến vài trăm năm hoặc cũng có thể là cả ngàn năm tuổi. Các nhà vườn cho biết, những gốc thị cổ cho nhiều quả thường được nhiều đại gia quan tâm. Cận cảnh gốc thị cổ thụ có tên Thị thơm cô Tấm được trưng bày tại Triển lãm và hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2023. Tháng bảy âm lịch lại về mang theo hương thơm ngào ngạt của những quả thị chín vàng óng ả treo lúc lỉu trên vòm cao, gợi về một thời dấu yêu nhiều kỷ niệm bên những gốc thị già và những mùa thị chín.

