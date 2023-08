Đà Nẵng: Cận cảnh dự án trọng điểm 700 tỷ sau 3 năm vẫn dang dỡ

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 có điểm bắt đầu từ UBND xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đi qua địa phận xã Hòa Liên, kết thúc tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) với tổng chiều dài khoảng 35,6 km. Dự án khởi công từ tháng 5/2020 với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Năm 2022, HĐND TP. Đà Nẵng đã điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 720 tỷ đồng do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, việc thi công tuyến đường ĐT601 bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng chậm đáp ứng triển khai đồng bộ dự án. Trên thực tế, mặt bằng thi công được bàn giao theo từng đợt, từng phân đoạn (vừa thi công vừa chờ mặt bằng thi công) nên không thể triển khai đồng bộ theo thiết kế, kéo dài thời gian thi công. Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, do ảnh hưởng bởi chênh lệch giá bồi thường, chính sách bồi thường…giữa thời điểm triển khai dự án so với giá tại thời điểm giải phóng mặt bằng và các nguyên nhân liên quan khác làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng dự án. Mặt khác, dưới lòng đường ĐT601 là công trình xây dựng tuyến ống dẫn nước thô D1400 dẫn nước từ trạm bơm đập dâng Nam Mỹ đến Nhà máy nước Hòa Liên dài khoảng 10 km cần phải thi công hoàn thành trước, tiếp đó mới thi công đường ĐT601. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đến nay dự án vẫn còn vướng 34 hồ sơ (kể cả các hồ sơ phát sinh) chưa được bàn giao mặt bằng để thi công, tập trung chủ yếu tại các đoạn: Đoạn chỉnh tuyến giáp ranh giữa xã Hòa Sơn và xã Hòa Liên; đoạn nút giao với đường Nguyễn Tất Thành và đoạn qua Trung tâm văn hóa xã Hòa Liên. Trong khi đó, tại một số đoạn trên tuyến ĐT601 đã được thảm nhựa, xuất hiện tình trạng nước mưa đọng thành vũng trên lòng đường. Tại một số đoạn tuyến đang thi công, cống thoát nước được đặt ở vị trí cao hơn lòng đường hiện hữu khiến khu vực này "hễ mưa là ngập". Chưa biết đường ĐT601 khi nào mới hoàn thành, nhiều hộ dân tại đây đành phải nâng nền nhà cao hơn mặt đường cả mét để "chống ngập". Không chỉ chịu cảnh "nắng bụi, mưa ngập", các hộ dân dọc đường ĐT601 tại các đoạn tuyến chưa hoàn thành còn thấp thỏm nỗi lo khi mà các cống thoát nước đang được thi công dang dở trở thành hồ chứa nước mưa lộ thiên ngay cạnh con đường cũ nhỏ hẹp. Sau 3 năm thi công, dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng chưa hẹn ngày hoàn thành. Hiện nay, thời tiết không mưa, nhưng nước vẫn tràn ra giữa đường làm cho người dân lưu thông qua đoạn này rất khó khăn, nguy cơ gây tai nạn giao thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VTV24):

