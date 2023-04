Cựu PGĐ Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 42,8 tỷ “chạy án”

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu". Đồng thời đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh gồm: Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối hộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan ANĐT đã ra quyết định tách vụ án hình sự số 9, tách hành vi "môi giới hối lộ" của 1 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn sau.



Trong số 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" có ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1962), cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định số tiền ông Tuấn đã nhận để hứa chạy án lên đến 42,8 tỷ đồng.

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Anh Tuấn không có chức năng, nhiệm vụ trong việc điều tra, xử lý vụ án do Cơ quan ANĐT Bộ Công an thụ lý điều tra nhưng đã nhận tiền và hứa giúp chạy án cho một số người bị xử lý hình sự trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Với mục đích muốn giúp cho các cá nhân Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1972), Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bầu Trời Xanh và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Travel Sky và Lê Hồng Sơn (SN 1975), Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Bầu trời xanh (Blue Sky) không bị xử lý hình sự, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022, ông Tuấn nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Sau đó, ông Tuấn liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng (nguyên cán bộ công an) để “lo” cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Cơ quan ANĐT kết luận, Hành vi của Nguyễn Anh Tuấn xét về bản chất đã đủ yếu tố cấu thành tội "Môi giới hối lộ".

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng số tiền hơn 2,6 triệu USD. Ông Tuấn khai đã đưa cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu USD để “lo” cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Số tiền 400.000 USD ông Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng nhận 800.000 USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua Nguyễn Anh Tuấn. Do đó Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Như vậy Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm hơn 1,8 triệu USD

Cơ quan ANĐT xác định hành vi của bị can Nguyễn Anh Tuấn phạm vào tội Môi giới hối lộ, với số tiền môi giới hối lộ là 2,65 triệu USD (tương đương gần 62 tỷ đồng). Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 1,85 triệu USD (tương đương gần trên 42,8 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp Cơ quan ANĐT làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Ngoài ra, gia đình bị can đã nộp khắc phục 460.000 USD.

Theo cơ quan điều tra, vụ chuyến bay giải cứu là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong cả trong và ngoài nước.

Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, vì mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; làm giảm sút lòng tin của nhân dân....

Quá trình cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", 2 bị can là chủ các doanh nghiệp lại tiếp tục móc nối, tiếp xúc với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng để đưa hối hộ nhằm "chạy án", để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này của các bị can đã gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước nói chung, cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng, đồng thời gây thiệt hại về tài sản cho các cá nhân liên quan nên cần phải đưa ra truy tố, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.