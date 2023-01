Khi nào kết thúc điều tra vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu?

Chiều 3/1, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.



Tại đây, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra 2 vụ trọng án là Việt Á và chuyến bay giải cứu.

Trung tướng Tô Ân Xô.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu, cơ quan điều tra sẽ cố gắng phấn đấu kết thúc điều tra trong quý 1/2023.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, vụ Việt Á đến nay đã khởi tố 29 vụ với 102 bị can, vụ chuyến bay giải cứu đến nay đã khởi tố 39 bị can.

Số tiền đã bị kê biên, phong tỏa các bị can trong vụ Việt Á đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 1,6 nghìn tỷ đồng; vụ chuyến bay giải cứu là 80 tỷ đồng.

"Rất nhiều khả năng số bị can của 2 vụ án này sẽ tăng trong thời gian tới", ông Xô nói.

