Cựu Thứ trưởng Ngoại giao và loạt cán bộ đại sứ quán bị khởi tố, kỷ luật

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam: Ông Vũ Hồng Nam vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola Vũ Ngọc Minh: Ông Minh bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 3/12 về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Lý Tiến Hùng: Ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lý Tiến Hùng (SN 1969, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản Nguyễn Hồng Hà: Ngày 4/10, ông Hà bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Lê Ngọc Anh: Ông Ngọc Anh bị khởi tố, bắt giam ngày 4/10 để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tại kỳ họp 24, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Hồng Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; Nguyễn Lê Ngọc Anh - cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; Vũ Ngọc Minh - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Việt Thái - Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng khiển trách các ông: Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Liên quan vụ chuyến bay giải cứu, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 37 người của 8 bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp sai phạm khi thực hiện các chuyến bay giải cứu. Nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Môi giới hối lộ". Tại cuộc họp báo cuối tháng 6/2022, lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19 vừa qua, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt tạm giam thêm 1 thành viên đoàn thanh tra Bộ xây dựng nhận hối lộ. Nguồn: THĐT

