Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn tiếp tục bị truy tố

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản- Nhi Quảng Ninh và Công ty AIC.



Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng bị truy tố tội danh trên còn có anh trai bà Nhàn là Nguyễn Anh Dũng, Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng cùng 12 bị can là cán bộ công ty AIC, Sở Y tế Quảng Ninh,Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh…

Hai bị can Lương Văn Tám, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và Lê Thị Phú, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án thứ 3 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố. Trước đó, cựu Chủ tịch AIC bị tuyên 30 năm tù trong vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai dù đang trốn truy nã. Mới đây, bà Nhàn bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.

Quá trình tham gia dự 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, với vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi với tổng vốn đầu tư gần 238 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.

Trong số này, Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng toàn bộ cả 6 gói, gồm 4 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp.

Để Công ty AIC được tham gia dự thầu và trúng thầu các gói thầu trang thiết bị của dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban quản lý dự án 3 (Công ty AIC), trực tiếp thực hiện dự án. Loan đã móc ngoặc với một số đối tượng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng Công ty AIC, điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỉ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh".

Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC, điều hành 4 công ty trong hệ sinh thái và công ty đối tác ký thỏa thuận liên danh, lập hồ sơ dự thầu để làm "quân xanh" cho Công ty AIC, Công ty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của dự án.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, bị can Nguyễn Thị Quyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH định giá Cimeico (Công ty Cimeico) được nhờ thẩm định giá tài sản để Sở Y tế làm cơ sở lập dự toán thực hiện mua sắm trang thiết bị. Quyên đã lập chứng thư thẩm định giá đối với danh mục 44 loại thiết bị y tế cần thẩm định không đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, Quyên gửi các chứng thư thẩm định giá cho cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Ninh, để hoàn thiện hồ sơ. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Quyên đã khai nhận hành vi phạm tội. Cáo trạng nhận định, Nguyễn Thị Quyên đã thông đồng, sử dụng báo giá do Chủ đầu tư cung cấp, phát hành Chứng thư thẩm định giá Gói thầu số 7 không đúng Tiêu chuẩn thẩm định giá, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 26,7 tỷ đồng.

Cáo trạng nhận định, để Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức của các bị can thuộc Công ty AIC và các Công ty có liên quan; bên cạnh đó là hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc Chủ đầu tư và hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện Kế hoạch đấu thầu.

Trong đó có các bị can Lương Văn Tám, Giám đốc Ban QLDA, trực tiếp điều hành lĩnh vực Tài chính - Kế toán, vì thiếu trách nhiệm nên chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ; tin tưởng cấp dưới nên ký hợp đồng, thanh lý, quyết toán việc cấp chứng thư thẩm định giá các gói thầu mà không yêu cầu phải có Báo cáo kết quả thẩm định giá, chấp nhận kết quả thẩm định giá không có căn cứ, dẫn đến việc xác định giá gói thầu không đúng thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước tại 6 gói thầu, số tiền 50,6 tỷ đồng.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm; một số bị can, đặc biệt là các bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC không thừa nhận hành vi phạm tội

Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Theo cáo trạng, hiện nay bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, Viện Kiểm sát cho rằng đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo các thuộc cấp liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư, các công ty trong hệ sinh thái AIC và các công ty "quân xanh" thực hiện các hành vi gian lận, thông thầu để trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.

Bị can Đỗ Văn Sơn bỏ trốn, đến ngày 22/6/2023 ra đầu thú. Quá trình điều tra, Sơn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án; tích cực vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả; nên được xem xét khi quyết định hình phạt.

Bị can Nguyễn Thị Thu Phương bỏ trốn và bị truy nã, đến ngày 28/7/2023 ra đầu thú nhưng quá trình điều tra, bị can không thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích bỏ trốn đã gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả; phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời, áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định; trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử.

