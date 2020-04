COVID-19: Lao vào đấm công an phường vì đang uống cà phê bị phát hiện, xử phạt

Sáng 11/4, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Trinh (37 tuổi) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi, cùng trú tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan công an làm việc với 2 đối tượng. Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 9/4, đoàn kiểm tra của phường Nghĩa Thành gồm công an, y tế, Ban Quân sự phường kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc phòng, chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán cà phê Bâng Khuâng (tại tổ 4, phường Nghĩa Thành) do chị Phan Thị Kim Chi làm chủ đang có 11 người ngồi uống cà phê, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19. Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người”.

Lúc này, Nguyễn Công Trinh (chồng bà Chi) và Kiều Văn Thanh (người cho bà Chi thuê quán) đến yêu cầu đoàn kiểm tra phải đọc lại biên bản vi phạm hành chính, đồng thời nói bà Chi không được ký biên bản.

Không chỉ vậy, khi một cán bộ Công an Phường Nghĩa Thành giải thích và yêu cầu những người trên không được can thiệp vào vụ việc thì Trinh lao đến giật, xé rách biên bản. Khi cán bộ công an phường này can ngăn thì bị Thanh lao đến đấm thẳng vào mắt.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và đưa 2 người trên về Công an TP Gia Nghĩa làm việc vì hành vi đánh công an khi đang làm nhiệm vụ.

