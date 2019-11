Sĩ gái cà khịa Công an thanh niên nhận cái kết không thể đắng hơn

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một thanh niên sĩ gái đứng cãi nhau với công an thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vụ việc được cho là xảy ra tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một thanh niên bị thu xe nhưng không phục, sĩ gái cãi lại công an phường. Không chỉ cãi, thanh niên này còn có những hành động chống người thi hành công vụ như nói to, hất hàm, và vu khống cho cán bộ công an phường ăn trộm.

Bực tức trước thái độ của nam thanh niên sĩ gái trên, chiến sĩ công an có nói lại một câu, ngay lập tức thanh niên có hành động ăn vạ, hét to "Công an chửi dân này" để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Thái độ của nam thanh niên khiến ai xem cũng phải lắc đầu.

Kết quả sau màn cà khịa công an, không chỉ xe mà cả nam thanh niên với thái độ thách thức công an cũng bị cưỡng chế đưa lên phường.

Sau khi được đăng tải nam thanh niên chống công an , clip đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tất cả đều cho rằng thái độ của thanh niên là không thể chấp nhận được.

"Thế này ai bênh? Các bác đừng có động tí là chửi công an, không có công an chắc những loại như này nó còn làm càn ngoài xã hội" - Facebooker P.Q.T bình luận.

Cùng với quan điểm trên, nhiều người cho rằng nên có hình phạt cho những thanh niên "trẻ trâu" không biết sợ là gì như thế này. Người dùng có tên C.T nêu ý kiến: "Cái kết quá có hậu. Tí vào đồn lại ngoan ngay. Loại này công an không dạy được thì mong các anh trả về cho xã hội dạy".