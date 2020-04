Cách ly xã hội: Gia tăng hành vi chống người thi hành công vụ…khẩn trương điều tra xử lý hình sự

(Kiến Thức) - Tại nhiều địa phương những ngày qua liên tiếp xảy ra những vụ chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Thủ tướng và Bộ Công an mới đây đã yêu cầu khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 330, Bộ Luật hình sự.

Vào khoảng 16h ngày 4/4, Nguyễn Văn Năm (SN 1992, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) điều khiển xe mô tô biển số 14B7-605.08 chở theo Đào Xuân Anh ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi hướng từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ.

Khi cả hai đi đến chốt kiểm soát số 7 về phòng, chống dịch COVID- 19 thuộc thôn Đông Ngũ Kinh, tổ công tác đã yêu cầu 2 trường hợp trên kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đồng thời nhắc nhở cả hai chấp hành việc đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Đào Xuân Anh tại cơ quan công an.

Tại đây, đối tượng Đào Xuân Anh không những không chấp hành các quy định, yêu cầu của tổ công tác mà còn có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới, đe dọa và dùng mũ cối tấn công 2 cán bộ của tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến cả 2 bị thương vùng vai và cánh tay.

Sau khi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, không dừng lại ở đó, đối tượng Đào Xuân Anh tiếp tục lăng mạ, chửi bới xúc phạm, đe dọa các thành viên trong tổ công tác.

Làm việc tại cơ quan Công an, Đào Xuân Anh bày tỏ sự ăn năn, hối hận, do thiếu hiểu biết, sốc nổi nên đã có những hành động vi phạm pháp luật như trên.

Ngày 5/4, Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ , khởi tố bị can và tạm giữ đối tượng Trần Xuân Sơn (SN 1981, trú tại khu 3, phường Nhị Châu) 60 ngày để điều tra về hành vi trên. Đối tượng Sơn đã có hành vi dí dao bầu vào cổ và khống chế ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu khi cán bộ này cùng đoàn kiểm tra phường đi nhắc nhớ người dân phòng chống dịch COVID-19 vào sáng cùng ngày.

Cũng tại Hải Dương, ngày 5/4, Chủ tịch UBND xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Văn Xoan (SN 1973, trú tại thôn Tây An, xã Chí Minh) về hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 và hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ theo Nghị định 167 với tổng số tiền là 3,3 triệu đồng.

Chiều ngày 4/4, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, ĐKTT số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Vân đã có hành vi không chấp hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch bệnh mà còn có hành vi tát một trung úy công an.

Xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt là các hành vi vi phạm như không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường...; nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.

Một đối tượng ở Hải Dương chửi bới, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

Ngày 6/4, Bộ Công an đã có Công điện số 03/CĐ-BCA-V01 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó yêu cầu, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm chống người thi hành công vụ là nhân viên y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm để trục lợi, gây bất ổn thị trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng về dịch bệnh...

Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp nghiên cứu hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Văn bản số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020) để chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nhất là các tội như Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người (Điều 240); Tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người (Điều 295); Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288); Tội làm nhục người khác (Điều 155); Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174); Tội buôn lậu (Điều 188); Tội đầu cơ (Điều 196); Tội chống người thi hành công vụ (Điều 330); Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360)...

Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án cùng cấp lựa chọn một số vụ án điểm thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe vi phạm.

Một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng, trong đó có chống người thi hành công vụ: Theo Bộ Công an, trong bối cảnh hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực gia tăng tội phạm và phức tạp về trật tự xã hội. Một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật đã có dấu hiệu gia tăng như tội phạm ma túy, chống người thi hành công vụ; hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, lừa đảo, đầu cơ các mặt hàng thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm để trục lợi, đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng về dịch bệnh; tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (giết người, cướp tài sản, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản...) diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến nhóm đối tượng nghiện ma túy, “tín dụng đen”, thua cờ bạc, nợ nần... Đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội và tăng cường làm việc trực tuyến, tội phạm trên không gian mạng, nhất là đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ gia tăng; một số hành vi như trốn, chống đối, không chấp hành quy định cách ly, giãn cách xã hội, không khai báo, khai báo y tế gian dối... có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật cần được xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

