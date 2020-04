Khởi tố người phụ nữ tát công an ở Hải Phòng khi bị kiểm tra y tế

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, Vân khai nhận do thiếu hiểu biết và sốc nổi nên đã có hành vi tát công an ở Hải Phòng khi bị kiểm tra y tế. Đồng thời, Vân bày tỏ sự ân hận, xin lỗi lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân.

Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ tát công an ở Hải Phòng, ngày 4/4, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, ĐKTT số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Tại cơ quan công an, Vũ Thị Thu Vân khai nhận do thiếu hiểu biết và sốc nổi nên đã có hành vi tát công an ở Hải Phòng, chống người thi hành công vụ nói trên. Đồng thời, Vân bày tỏ sự ân hận, xin lỗi lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân và cam kết sẽ không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 9h45 ngày 3/4, tại chốt kiểm tra y tế tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2 (thuộc phường Đồng Quốc Bình), Vân đi qua chốt kiểm tra để vào lấy xe và được các thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, Vân không đồng ý và cự cãi, sau đó hất máy đo và lấy xe bỏ đi.

Vũ Thị Thu Vân bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau đó khoảng 5 phút, Vân quay trở lại và tiếp tục có lời lẽ to tiếng. Lúc này, trung úy Vũ Xuân Quân, Cảnh sát khu vực phụ trách khu nhà D2 11 tầng xuống giải quyết và yêu cầu bà Vân chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt. Bà Vân không những không chấp hành mà còn có hành vi giật khẩu trang và tát trung úy Quân . Công an phường Đồng Quốc Bình đã giữ bà Vân đưa về trụ sở.

Hành vi của Vân khiến người dân bức xúc khi coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ trong bối cảnh cả nước đang căng mình tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời yêu cầu phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.