Công an vào cuộc, Chùa Hương hết đất cho “cò mồi” lôi kéo khách

Mặc dù mới mở cửa đón khách trong giai đoạn thử nghiệm nhưng đã có rất nhiều người đổ về Chùa Hương trong dịp cuối tuần vừa qua. Tình trạng cò mồi, chèo kéo khách cũng đã xuất hiện.



“Đón khách” từ cách xa cả chục cây số

Hàng năm, cứ đến khi Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khai hội thì hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây hành hương, dâng lễ. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 hoành hành nên Chùa Hương mở hội muộn hơn mọi năm và đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tình trạng “cò mồi” chèo kéo khách diễn ra khá phổ biến tại Chùa Hương những năm trước đây.

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, lượng người đổ về Chùa Hương tăng dần đồng nghĩa với việc xuất hiện hiện tượng cò mồi, chèo kéo du khách đi thuyền. Anh Lê Văn Hoàng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, cuối tuần vừa qua anh cùng bạn bè có đi ô tô đi Chùa Hương. Khi đi qua thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hoà) thì có một số người đàn ông đi xe máy trước đi chậm phía trước rồi áp sát vào bên hông xe để mời chào đi đò ở Bến Đục (Chùa Hương). Theo anh Hoàng, những người đàn ông này đi theo quãng đường khoảng 2-3km thì dừng lại nhưng đi thêm một đoạn nữa thì lại gặp nhóm người khác cũng với cách thức mời chào tương tự.

Anh Hoàng cho biết thêm, năm nào anh cùng gia đình cũng đi Chùa Hương, cách đây vài năm những đối tượng chèo kéo này còn mở rộng địa bàn khi “đón khách” ngay từ Hà Đông, Xuân Mai hay bất cứ lối nào dẫn vào Chùa Hương. “Đường đã đông mà phải đi giữa vòng vây của hết nhóm cò này đến nhóm cò khác khiến tâm lý người đi lễ đầu năm sẽ bị ảnh hưởng nhiều”, anh Hoàng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ (Đống Đa, Hà Nội) có kinh nghiệm hơn khi nhận lời với một “cò” để được đưa một tấm thẻ số như vé xe và có số điện thoại liên hệ của nhà thuyền. “Để cái vé đó lên kính trước ô tô sẽ không bị những nhóm cò tiếp theo chèo kéo. Khi đến Chùa Hương nếu không muốn đi thuyền đó thì vẫn có thể đổi được”, chị Thuỷ chia sẻ.

Chị Thuỷ kể lại trước đây có lần nhận vé nhưng không đi thuyền thì bị một số đối tượng gây sự. Tuy nhiên hiện nay lực lượng làm nhiệm vụ tại bến thuyền rất nhiều nên nếu không ưng ý có thể nhờ can thiệp.

Không còn đất cho “cò”

Để xử lý tình trạng “cò mồi” chèo kéo, gây khó cho du khách thập phương khi đến Chùa Hương, ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết mọi công tác chuẩn bị đón khách về Chùa Hương hành lễ đã sẵn sàng. Trong đó, công tác đảm bảo an toàn cho du khách thập phương được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc chuẩn bị mọi phương án phòng chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Chùa Hương cũng tổ chức nhiều lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ du khách khi cần thiết.

Công an huyện Mỹ Đức lập biên bản xử phạt các đối tượng “cò mồi” lôi kéo khách đi thuyền.

Cũng trong ngày hôm qua (12/2), Công an huyện Mỹ Đức đã lập biên bản xử lý các trường hợp "cò mồi" lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương. Hầu hết các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Các đối tượng Nguyễn Thành C (sinh năm 1972), Lê Thúy C (sinh năm 1979), Lưu Văn T (sinh năm 1975), Bùi Quốc P (sinh năm 1982), Nguyễn Thị H (sinh năm 1974); Bùi Văn H (sinh năm 1983) cùng ở huyện Mỹ Đức, có hành vi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng.

Theo Công an huyện Mỹ Đức, thời gian tới, lực lượng chức năng liên quan sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh.

Cùng với đó, công an huyện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp "cò mồi" tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự.

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương sẽ chính thức mở cửa đón khách trở lại từ ngày 16/2.