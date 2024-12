Đưa ATGT vào tiêu chí xếp loại hạnh kiểm học sinh từ năm 2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ. Trong đó có nội dung hướng dẫn kĩ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh bắt đầu vào học THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: phương pháp nhận biết và xử lí các tình huống nguy hiểm khi lái xe; cấu tạo và chức năng của các bộ phận xe gắn máy, phương pháp bảo dưỡng xe, kiểm tra xe an toàn; văn hóa tham gia giao thông; trách nhiệm của người điều khiển xe cơ giới; cứu giúp người bị tai nạn giao thông;

Nghị định cũng hướng dẫn cách khởi động và tắt máy, cách sử dụng ga, phanh, thay đổi số, sử dụng các thiết bị bảo hộ; tư thế lên ngồi lái xe, xuống xe an toàn; khởi hành, điều chỉnh tốc độ phù hợp, dừng xe an toàn; lái xe theo 4 hình mẫu bao gồm: đi qua hình số 8, đi qua vạch đường thẳng, đi qua đường có vạch cản, đi qua đường gồ ghề; các nội dung khác có liên quan.