CSGT huyện Ea Súp ra quân thực hiện tháng cao điểm

Công an huyện Ea Súp đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT với tinh thần quyết tâm kéo giảm TNGT, tập trung các tuyến có tình hình TTATGT phức tạp, thường xuyên xảy ra TNGT.

Theo chỉ huy Đội CSGT – TT Công an huyện Ea Súp, thực hiện chỉ đạo của Trưởng công an huyện Ea Súp, trong tuần đầu ra quân, Đội CSGT – TT Công an huyện Ea Súp đã phát hiện, xử lý 190 trường hợp vi phạm; trong đó, 43 trường hợp học sinh vi phạm.

Đẩy mạnh kiểm tra xử lý đối với các chuyên đề, phát hiện xử lý 51 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 20 trường hợp không giấy phép lái xe, 25 trường hợp không đăng kí xe, 11 trường hợp không bảo hiểm dân sự, 16 trường hợp không mũ bảo hiểm, 11 trường hợp không gương chiếu hậu, 2 trường hợp không biến số xe, 7 trường hợp tuổi 14-16, 14 trường hợp vi phạm chuyển hướng, 2 trường hợp sử dụng điện thoại di động, 2 trường hợp vi phạm bộ phận giảm thanh, 1 trường hợp không đèn báo hãm, 23 trường hợp giao xe không đủ điều kiện, 5 trường hợp đưa phương tiện không đăng ký xe.

Tình hình TTATGT trên các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Ea Súp tương đối ổn định, trong tuần không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp, đột xuất; giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT còn tập trung phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATG có trọng tâm, trọng điểm, Tuyên truyền trên loa phóng thanh của đài truyền hình huyện 20 buổi về yêu cầu người dân không sử dụng xe ba bánh, bốn bánh tự chế.

Treo băng rôn tuyên truyền tại trường Tiểu học Nguyễn bá Ngọc nội dung tuyên truyền chỉ thị 31 của chính phủ xử lý trách nhiệm của giáo viên ban giám hiệu nhà trường nếu để học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Từ đó, từng bước làm chuyển biến nhận thức, xây dựng ý thức “thượng tôn pháp luật”, “văn hóa giao thông an toàn” từ người tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường TTKS, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của lái xe, chủ xe và doanh nghiệp, phòng ngừa và ngăn chặn TNGT.

Để kiềm chế và kéo giảm TNGT, ngoài sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các ngành chức năng và địa phương, quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của người dân. Mỗi người dân cần phải tự nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về TTATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần bảo đảm TTATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh xử lý vi phạm: