Hà Nội ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Ất Tỵ 2025

Đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội với sự tham gia của Công an 30 quận, huyện, thị xã và các phòng, ban nghiệp vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025, lực lượng công an triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn Thủ đô .

Các lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ ra quân. Ảnh: TL/ ĐCSVN

Về công tác phòng, chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu, lực lượng Công an thành phố chủ động tấn công trấn áp quyết liệt, có hiệu quả các loại tội phạm theo các chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực và trên không gian mạng; tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo…)...

Lực lượng công an thành phố đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; các hành vi vi phạm liên quan đến “bóng cười”…

Công an thành phố chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động phạm tội.

Cảnh sát giao thông và công an các quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả giải pháp tổng thể và đồng bộ để phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không để xảy ra đua xe trái phép...

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, kế hoạch về công tác phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng; chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị tại lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2024 và ngay từ những ngày đầu của năm 2025, các lực lượng triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm đường phố, giải quyết triệt để tình trạng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, đảm bảo khép kín địa bàn toàn thành phố, các tuyến giao thông trọng điểm, thường xuyên xảy ra các vụ việc phức tạp về trật tự công cộng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài ngành Công an tăng cường tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, dũng cảm tấn công tội phạm; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu… tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chiến sĩ công an liều mình cứu người giữa dòng nước lũ: