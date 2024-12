Bắt 3 đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi bán

Ngày 14/12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhóm 3 đối tượng chuyên giả vờ đi thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang xe đi thế chấp, cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài.

Theo điều tra, thời gian gần đây, một số chủ cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo về việc có một số đối tượng đến thuê xe rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh làm việc tại cơ quan công an

Tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an một số tỉnh liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi trên. Đó là Nguyễn Công Khanh (31 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Linh (38 tuổi) cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Tống Thị Thuận (56 tuổi) trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng Nguyễn Công Khanh tỏ ra hối hận về việc làm của mình

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận, do nợ nần nhiều, bị chủ nợ liên tục đòi tiền nên 3 đối tượng đã đến các cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk giả vờ thuê 5 chiếc xe ô tô. Sau đó, nhóm này đưa về làm giả giấy tờ mang đi thế chấp, cầm cố, hoặc đưa sang các tỉnh, thành phố khác bán lấy gần 1 tỷ đồng để chia nhau tiêu xài.

Hiện cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang truy thu các xe ô tô để trao trả lại cho những người bị hại. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng theo quy định của pháp luật.

