Công an Hải Phòng thông tin vụ bơm tạp chất vào tôm

Ngày 14/1, Công an Thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức vụ việc Đội Phòng chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực an toàn thực phẩm & y tế (Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hải Phòng) phối hợp với Chi Cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản (Sở NN & PTNT) tiến hành thanh tra đột xuất, phát hiện tại cơ sở kinh doanh hải sản số 1385 đường Ngô Gia Tự (thuộc phường Nam Hải, quận Hải An) đang bơm tạp chất vào tôm.

Khi kiểm tra cơ sở kinh doanh hải sản số 1385 đường Ngô Gia Tự, lực lượng chức năng phát hiện 60 kg tôm sú đã được bơm tạp chất.

Thông tin từ Công an Thành phố Hải Phòng cho biết, vào khoảng 20h ngày 9/1, tại thời điểm kiểm tra tại cơ sở kinh doanh hải sản số 1385 đường Ngô Gia Tự, thuộc phường Nam Hải, quận Hải An lực lượng chức năng phát hiện đã phát hiện 3 lao động của cơ sở kinh doanh hải sản nói trên đang bơm tạp chất vào tôm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 60 kg tôm sú đã được bơm tạp chất đựng trong 5 thùng xốp, nhiều gói bột aga con cá dẻo hiệu Hải Long và 3 gói bột màu trắng chưa được xác định là chất gì, 1 chậu bột đã nấu chín dạng lỏng và nhiều dụng cụ để bơm tạp chất.

Chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1970, ở Khu 2, phường Nam Hải, quận Hải An, khai nhận: Đây không phải là lần đầu tiên cơ sở này bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng.

Hàng ngày, nhân viên của cơ sở do bà Hạnh quản lý thường đi thu mua tôm đã chết mang về bơm tạp chất vào để tăng trọng lượng, sau đó mang ra chợ Nam Hải bán kiếm lời.

Hành vi bơm tạp chất vào tôm của cơ sở kinh doanh nêu trên là vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Ngay sáng 10/1, các lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu tôm, các tạp chất xét nghiệm và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...