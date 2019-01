Vì sao người dân dựng lều bạt chặn xe chở rác tại Hà Nội?

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào ngày 14/1, hàng chục người dân của 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ, Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) tiếp tục tập trung nhau, dựng lều bạt để chặn các xe chở rác vào khu xử lý chất thải Sóc Sơn. Theo người dân, sở dĩ họ cùng nhau chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn như vậy với mong muốn phía chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ di dời và định cư cho những hộ dân sinh sống trong bán kính 500 mét quanh bãi rác Nam Sơn, hiện đang phải hứng chịu cảnh ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời tiết trong sáng nay ở Sóc Sơn có mưa nhỏ, tuy nhiên người dân địa phương vẫn “cắm chốt” ở các đường dẫn vào khu bãi rác Nam Sơn. Liên quan đến sự việc, tại hội nghị giao ban trực tuyến của UBND TP Hà Nội sáng 14/1, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hôm nay đã bước sang ngày thứ tư nhưng một số người dân gần bãi rác Nam Sơn vẫn chặn các lối vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Ông Dục cho hay: “Lãnh đạo thành phố, huyện và các đơn vị liên quan đã đối thoại với người dân ba lần nhưng bãi rác vẫn bị phong tỏa lối vào. Vấn đề chủ yếu là vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Về cơ bản các bên đã tìm được tiếng nói chung. Hiện 12 quận trên địa bàn TP Hà Nội đang gặp khó khăn do tình trạng ùn ứ rác. Chúng ta cầm cự được 3, 4 ngày thôi, sang đến ngày sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn”. Không chỉ rác thải của TP Hà Nội bị người dân chặn mà cả rác thải xung quanh các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ cũng bị chất đống dọc đường. Đủ thứ rác thải, thậm chí cả xương động vật vứt dọc đường dẫn vào bàn rác Nam Sơn thuộc địa bàn xã Hồng Kỳ. Rác thải chất thành đống lớn ở đường dẫn vào bãi rác thuộc xã Nam Sơn. Xe chở rác không thể vào được bãi rác do dân chặn, lái xe đành phải đỗ dọc đường gần với khu xử lý rác. Các xe chở rác tập trung tại một cây xăng gần lối vào khu xử lý rác. Người dân xã Hồng Kỳ cho biết, họ vẫn tiếp tục đấu tranh để đòi quyền lợi về cho mình vì cứ tiếp tục phải hứng chịu ô nhiễm như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát được huy động đến xung quanh khu vực bãi rác Nam Sơn, túc trực 24/24h.

PV Kiến Thức vào ngày 14/1, hàng chục người dân của 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ, Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) tiếp tục tập trung nhau, dựng lều bạt để chặn các xe chở rác vào khu xử lý chất thải Sóc Sơn. Ghi nhận củavào ngày 14/1, hàng chục người dân của 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ, Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) tiếp tục tập trung nhau, dựng lều bạt đểvào khu xử lý chất thải Sóc Sơn. Theo người dân, sở dĩ họ cùng nhau chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn như vậy với mong muốn phía chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ di dời và định cư cho những hộ dân sinh sống trong bán kính 500 mét quanh bãi rác Nam Sơn, hiện đang phải hứng chịu cảnh ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời tiết trong sáng nay ở Sóc Sơn có mưa nhỏ, tuy nhiên người dân địa phương vẫn “cắm chốt” ở các đường dẫn vào khu bãi rác Nam Sơn. người dân gần bãi rác Nam Sơn Liên quan đến sự việc, tại hội nghị giao ban trực tuyến của UBND TP Hà Nội sáng 14/1, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hôm nay đã bước sang ngày thứ tư nhưng một sốvẫn chặn các lối vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Ông Dục cho hay: “Lãnh đạo thành phố, huyện và các đơn vị liên quan đã đối thoại với người dân ba lần nhưng bãi rác vẫn bị phong tỏa lối vào. Vấn đề chủ yếu là vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Về cơ bản các bên đã tìm được tiếng nói chung. Hiện 12 quận trên địa bàn TP Hà Nội đang gặp khó khăn do tình trạng ùn ứ rác. Chúng ta cầm cự được 3, 4 ngày thôi, sang đến ngày sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn”. Không chỉ rác thải của TP Hà Nội bị người dân chặn mà cả rác thải xung quanh các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ cũng bị chất đống dọc đường. Đủ thứ rác thải, thậm chí cả xương động vật vứt dọc đường dẫn vào bàn rác Nam Sơn thuộc địa bàn xã Hồng Kỳ. Rác thải chất thành đống lớn ở đường dẫn vào bãi rác thuộc xã Nam Sơn. Xe chở rác không thể vào được bãi rác do dân chặn, lái xe đành phải đỗ dọc đường gần với khu xử lý rác. Các xe chở rác tập trung tại một cây xăng gần lối vào khu xử lý rác. Người dân xã Hồng Kỳ cho biết, họ vẫn tiếp tục đấu tranh để đòi quyền lợi về cho mình vì cứ tiếp tục phải hứng chịu ô nhiễm như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát được huy động đến xung quanh khu vực bãi rác Nam Sơn, túc trực 24/24h.