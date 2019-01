Trả hồ sơ, miễn trách nhiệm hình sự với Trương Hồ Phương Nga

Ngày 14/1, Viện KSND Tối cao cho biết, đã nhận được báo cáo của Viện KSND TP.HCM về vụ án Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, tức hoa hậu Phương Nga) và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (sinh năm 1988, bạn của Phương Nga) về việc Công an TP HCM đề nghị chuyển tội danh đối với 2 bị can từ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".



Theo đó, 3 tháng điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do hết thời hạn điều tra vẫn không chứng minh được hành vi phạm tội. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Phương Nga và Thùy Dung có dấu hiệu của tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" theo Điều 267 Bộ luận Hình sự năm 1999 với khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù.

Trương Hồ Phương Nga tại toà. Ảnh: Người lao động. Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung dấu hiệu phạm tội này là phải thực hiện hành vi trái luật. Do cơ quan điều tra không chứng minh được nên đã đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can theo hướng miễn trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Công an TP HCM, Viện KSND Tối cao TP HCM đề nghị công an cùng cấp thận trọng khi miễn trách nhiệm hình sự cho 2 bị can, quyết định trả hồ sơ vụ án cho Công an TP HCM điều tra lại.

Trước đó, theo kết quả điều tra bổ sung của Công an TP HCM, Phương Nga có hành vi sử dụng tài liệu di chúc đóng bằng dấu giả của doanh nghiệp tư nhân khách sạn Phi Vũ Trâm Anh để nộp.

Theo bản di chúc, bà Lương Thị Kim Phi (chủ căn nhà số 7, Nguyễn Trãi, quận 1) để lại di sản thừa kế cho ông Nguyễn Văn Yên. Sau đó, ông Yên mua bán căn nhà với Phương Nga và Dung để đối phó công an. Văn bản mua bán nhà được tạo lập sau khi ông Cao Toàn Mỹ chuyển tiền lần cuối vào ngày 4/11/2013.

Hai bị can thừa nhận có nhận 16,5 tỷ do ông Mỹ chuyển nhưng đến nay, cả hai đều khai chưa trả tiền cho ông Mỹ nên chưa thể quy kết dấu hiệu gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.