Công an Hải Phòng cảnh báo mắc bẫy lừa trên Facebook

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an TP Hải Phòng vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh H.N (quận Lê Chân) về việc bị lừa đảo 139 triệu đồng khi thực hiện giao dịch mua điện thoại qua mạng . Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Mạnh Tuấn là thủ phạm hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác và nhận biết một số dấu hiệu lừa đảo của các đối tượng Tại cơ quan Công an, Tuấn đã khai nhận thủ đoạn thu thập thông tin, hình ảnh qua mạng, tạo tài khoản mạo danh trang facebook của các cửa hàng điện thoại có thật rồi kết bạn, trao đổi thông tin với những người làm nghề mua, bán điện thoại trên cả nước. Một thời gian sau, khi đã lấy được lòng tin, hắn dụng “chiêu” mồi khách mua điện thoại giá rẻ, nhưng khi người mua chuyển tiền xong thì chặn liên lạc để chiếm đoạt.



Với thủ đoạn này, Nguyễn Mạnh Tuấn đã lừa trọn 139 triệu đồng của anh H.N. Không chỉ riêng nạn nhân H.N., hiện có rất nhiều người thường chia sẻ thông tin của mình với bạn bè bằng cách đăng những bức ảnh, bài viết trên facebook giúp đối tượng xấu đánh cắp danh tính để sử dụng cho những mưu đồ riêng.

Thêm vào đó, việc người dùng thích cập nhật liên tục các vị trí của mình trên facebook còn vô tình cung cấp cho bọn tội phạm lịch trình và dễ dẫn đến các vụ trộm cướp tài sản. Do vậy, mỗi người dùng chỉ nên giữ danh sách những người đáng tin cậy để hạn chế nguy cơ bị theo dõi, lừa đảo hoặc bị cướp ngoài đời thực. Cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều về tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, nhất là facebook với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, như: Vay tiền mà không cần quen biết; lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; mời tham gia một số ứng dụng, trò chơi kiếm tiền online; yêu cầu trả phí để ứng tuyển việc làm; gửi tiền hoặc thẻ quà tặng để nhận phần thưởng; mạo nhận là bạn bè hoặc người thân đang trong tình trạng khẩn cấp; đánh cắp thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh, sau đó làm giả căn cước công dân để lấy mã OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt. Tuy nhiên, số người mắc bẫy vẫn không hề giảm.

Để phòng tránh rủi ro, người dân hãy đề cao cảnh giác để nhận biết rõ những dấu hiệu lừa đảo của các đối tượng xấu; thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội. Mọi người không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực.

Đặc biệt, người dùng điện thoại di động không nên kết bạn với người lạ, người nước ngoài mà trang cá nhân sơ sài; nếu có đề nghị tặng quà, nhận bưu phẩm nên từ chối, vì rất có thể mắc bẫy của các đối tượng xấu.

