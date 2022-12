Vụ chậm cấp bằng cho 51 học viên: Trường ĐH Hải Phòng xin lỗi

Trước đó, như báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, lớp Đại học Ngôn ngữ Anh – K21N văn bằng 2, hệ vừa học vừa làm (Lớp K21N) thuộc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên (Trường Đại học Hải Phòng) quản lý. Địa điểm đặt lớp tại Trường Trung cấp tin học Hà Nội, địa chỉ 73 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.



Lớp có 65 học viên trúng tuyển từ tháng 5/2020. Quá trình đào tạo của lớp được thực hiện từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2022, chia làm 4 kỳ học.

Đến ngày 31/3/2022, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đã họp xét và đề nghị công nhận, cấp bằng tốt nghiệp cho 52 học viên.

Trường ĐH Hải Phòng

Sau khi xét công nhận tốt nghiệp, theo thông báo của Trường Đại học Hải Phòng, trong quá trình kiểm tra, rà soát trước khi ký duyệt văn bản, nhà trường phát hiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến lớp học K21N chưa đảm bảo yêu cầu.

Theo đó, Trường Đại học Hải Phòng đã thành Tổ xác minh thuộc Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy nhà trường làm rõ việc tổ chức đào tạo lớp học này, có hay không việc lập danh sách khống đầu vào.

Kết quả kiểm tra của Tổ xác minh cho thấy, chưa thấy có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến vi phạm pháp luật của tổ chức và cá nhân liên quan đến việc ban hành Quyết định công nhận trúng tuyển. Lớp học K21N là có thật với danh sách 65 học viên và đã được tổ chức đào tạo theo chương trình, thời gian quy định của Trường Đại học Hải Phòng.

Căn cứ vào kết quả trên, tổ xác minh đã đề nghị Hiệu trưởng nhà trường tiến hành xem xét các công việc tiếp theo trong thẩm quyền để xét tốt nghiệp cho các học viên có đủ điều kiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, sau đó các học viên vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp nên đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến nhà trường.

Tại văn bản trả lời các kiến nghị của học viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng Nguyễn Hoài Nam đưa ra lý do chưa cấp bằng là do đang trong quá trình xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh, đào tạo của lớp học K21N. Đồng thời là do thời gian vừa qua nhà trường phải thực hiện việc cung cấp hồ sơ, tài liệu của lớp K21N để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo yêu cầu của Công an TP Hải Phòng.

Chưa thỏa đáng với câu trả lời của lãnh đạo trường ĐH Hải Phòng, các học viên lại tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng TP Hải Phòng.

Ngày 8/12, sau khi có văn bản của Công an TP Hải Phòng về kết quả xác minh, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Trường Đại học Hải Phòng phải khẩn trương cấp bằng tốt nghiệp cho 52 học viên đã đủ điều kiện.

Đồng thời, giao Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng làm rõ vi phạm của tập thể, cá nhân trong vụ việc trên.

Ngày 25/12, tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, Trường Đại học Hải Phòng đã công bố 51/52 học viên lớp K21N được công nhận tốt nghiệp, đạt loại khá và giỏi.

Đại diện lãnh đạo Đại học Hải Phòng cũng công khai xin lỗi các học viên lớp K21N vì những vấn đề sai sót từ phía nhà trường đã gây ra sự phiền toái và hệ lụy đáng tiếc cho các học viên.

Đồng thời, lãnh đạo trường cũng cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc khi có ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng về việc kiểm tra làm rõ vi phạm của tập thể, cá nhân dẫn đến việc chậm trễ, ảnh hưởng tới quyền lợi của các học viên.

