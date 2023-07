Hải Phòng: Đang khắc phục tình trạng cá chết trắng hồ An Biên

Mấy ngày gần đây, tại một số khu vực hồ An Biên (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra tình trạng cá rô phi bị chết trôi dạt trên mặt hồ. Người dân phản ánh tình trạng cá chết gây mùi khó chịu cho khu dân cư ven hồ…

Theo người dân khu vực quanh hồ An Biên phản ánh, tình trạng cá chết đã xảy ra vài ngày gần đây. Số lượng cá chết nhiều, gây mùi tanh hôi. Và đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng cá chết trên hồ An Biên.

Cá chết trắng hồ An Biên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, khi phát hiện tình trạng trên, công ty đã huy động công nhân triển khai vớt số cá chết trên hồ An Biên nhanh nhất có thể để giảm tối đa việc phát tán mùi hôi, mất mỹ quan đô thị của hồ. Công ty cũng bố trí công nhân làm cả ngày nghỉ (chủ nhật 9/7) và từ sáng sớm đến chiều tối muộn. Túc trực liên tục, khi phát hiện cá chết là tập trung lực lượng vớt ngay. Đồng thời, bố trí các trang thiết bị (thuyền, xe chở rác, thùng téc có nắp đậy, nilong bọc miệng téc) để phục vụ công tác vớt cá, vận chuyển về nơi xử lý. Tăng cường công tác khử trùng (rắc vôi bột).



Đến nay, cơ bản tình trạng cá chết tại khu vực hồ An Biên đã được kiểm soát, lượng cá chết đã giảm nhiều. Công ty TNHH MTV Thoát nước sẽ tiếp tục công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực trên. Khi có con nước, Công ty sẽ tiến hành lấy nước ngay và thau rửa nước cho các mương hồ điều hòa này.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, nguyên nhân cá chết có thể do nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 39 - 40 độ C. Mặt trên của các mương hồ nhiệt độ nước mặt đôi khi lên đến 36-38 độ C, nhiệt độ này nằm ngoài giới hạn nhiệt độ của các loài cá thông thường như các rô phi. Nhiệt độ ấm lên làm thúc đẩy quá trình phát triển của các đám tảo dưới nước với tốc độ nhanh hơn khiến chúng hấp thụ oxy nhiều hơn và lấy hết dưỡng khí của cá, lượng oxy trong nước giảm thấp khiến cá thiếu oxy và chết.

Nhiệt độ lên cao quá trình chuyển hóa học, phản ứng sinh hóa dẫn đến thiếu oxy trong tầng đáy dẫn đến quá trình phân hủy thiếu khí tạo thành các khí độc: NH3, H2S, CH4 sẽ dẫn tới tình trạng cá bị sốc, ngộ độc, giảm sức đề kháng và bệnh sẽ phát triển.

Cá rô phi là loài các sinh sản nhanh, khi thau rửa nước mương hồ một lượng cá tự nhiên đã theo con nước vào các mương hồ sinh sống và sinh sản tạo nên một mật độ cá lớn tại một số thời điểm ở các mương hồ điều hòa trong thành phố. Việc thời tiết nắng nóng, cùng với đó là việc thau rửa nước mương hồ gặp khó khăn nên đã gây nên tình trạng ngột khí của cá rô phi dẫn đến cá chết rải rác trong các ngày qua.

