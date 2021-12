Công an điều tra vụ ném gạch thủng kính ô tô trên cao tốc ở Hà Nội

Ngày 2/12, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận thông tin vụ việc kể trên, đồng thời vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ ném gạch thủng kính ô tô trên cao tốc.

Trước đó, anh D.C tài xế ô tô phản ánh, khoảng 22h ngày 1/11, trong lúc điều khiển xe trên đường cao tốc QL3 mới theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên, khi đến km6 bị một nhóm người đứng trên cầu vượt ném gạch vào xe.

Hình ảnh chiếc xe bị ném gạch được chia sẻ.

Vụ việc khiến chiếc ô tô bị thủng kính lái, viên gạch xuyên vào trong xe. Thời điểm xảy sự việc, bên ghế phụ của chiếc xe có vợ anh C., may mắn không bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, anh C. trình báo tới cơ quan Công an huyện Đông Anh.

Được biết, không chỉ có anh C. mà nhiều tài xế khác cũng phản ánh việc bị ném gạch đá vào xe khi lưu thông trên cao tốc trong thời gian vừa qua. Đồng thời, các tài xế mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ ném gạch thủng kính ô tô trên cao tốc ở Hà Nội .

Tái diễn tình trạng ném đá vào ô tô trên cao tốc