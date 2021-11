Hành trình phá án: Bí ẩn xác chết ngoài ngôi mộ

Theo hồ sơ vụ án, một buổi sáng năm 2011, ngày 4/6, đã thành thói quen, ông Lê Viết V., quản trang, đi kiểm tra vòng quanh nghĩa trang Cầu Khổ (Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình), thì bất ngờ phát hiện một thanh niên bị chết trong tư thế treo cổ, đầu dây quàng vào đài hoa sen của một ngôi mộ. Ngay lập tức, ông V. trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Sau khi nhận được tin, Công an huyện Vũ Thư phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Kết quả ban đầu cho thấy, đây là một vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nhận định của cơ quan Công an đã phần nào xua tan những lời đồn đoán xung quanh cái chết của nạn nhân. Vì trước đó, nhiều người dân cho rằng đây là một vụ tự sát. Thậm chí, có kẻ còn dựng lên câu chuyện hoang đường về một “hồn ma ở nghĩa trang đòi mạng”. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây siết chặt cho đến chết rồi treo lên để tạo hiện trường giả nhằm che mắt, đánh lạc hướng dư luận, cơ quan điều tra. Đồng thời, hung thủ cũng phải là người quen biết với nạn nhân nên mới quyết tâm thực hiện đến cùng tội ác để nhằm tránh bị tố giác. Tuy nạn nhân không còn có bất cứ giấy tờ gì tùy thân nào trên người, nhưng qua việc lăn tay kiểm tra danh chỉ bản, các trinh sát đã xác định được đó là anh Trần Tùng Lâm, SN 1987, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, làm nghề xe ôm. Hoàn cảnh gia đình anh Lâm cũng hết sức khó khăn. Cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống bấp bênh. Lấy lấy nhau được hơn một năm nay nhưng họ vẫn chưa dám sinh con vì lo “thêm miệng ăn, bớt người làm”. Gần đây, anh Lâm bàn với vợ cố gắng vay mượn mua lấy chiếc xe máy, vừa làm phương tiện đi lại, vừa để anh chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Sau khi mua được chiếc xe hiệu Sirius, anh Lâm đi làm mới được vài tháng thì gặp nạn. (Ảnh minh họa) Chị N, vợ anh Lâm, kể, tối hôm đó chị còn gọi điện cho chồng thì anh Lâm có hẹn là sau khi chở nốt người khách quen sẽ về. Chờ mãi sốt ruột, chị gọi thêm nhiều lần nữa nhưng không thể liên lạc được với chồng. Biết chồng thỉnh thoảng hay la cà quán xá, nhưng chẳng hiểu do linh tính thế nào, đêm đó ruột gan chị nóng như lửa đốt. Chị chong đèn chờ trời sáng. Khi nghe được hung tin, chị N. ngất lịm… Từ những lời kể của gia đình, người thân anh Lâm, các trinh sát xác định, tài sản của nạn nhân đã bị cướp đi gồm: 1 xe máy Sirius màu đỏ, BKS 17M7 – 8552, 1 chiếc điện thoại di động Q Mobile F500 màu đen loại 2 sim, 1 ví da màu nâu bên trong có CMND mang tên anh Lâm và giấy phép đăng ký xe máy mang tên người vợ. Xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định thành lập Ban chuyên án gồm nhiều cán bộ, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Với tinh thần tập trung cao độ, các trinh sát đã tỏa về mọi hướng để thu thập nguồn tin, xác lập và sàng lọc các mối quan hệ, các khách hàng của nạn nhân để từ đó đưa ra hướng điều tra. Tất cả các cán bộ, chiến sỹ trong Ban chuyên án đều tỏ rõ quyết tâm phá án bằng mọi giá nhằm đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật. Các dấu vết mà đối tượng gây án để lại rất ít, vì thế cuộc điều tra của cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện vào lúc 18h47 ngày 3/6/2011, có một cuộc điện thoại gọi đến máy của nạn nhân. Đó là thời điểm ngay trước khi vụ án mạng xảy ra. Phải mất rất nhiều thời gian lần theo số điện thoại đó các trinh sát mới xác định được chủ sở hữu của nó. Người này cho biết đã cho một người bạn tên là Trần Quốc Thịnh (SN 1981, trú tại tổ 12, đường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình) mượn điện thoại và sim có số điện thoại nói trên hơn một tháng nay. Đồng thời, qua công tác thu thập tin tức, các trinh sát cũng được biết, tối hôm đó vì vắng khách nên anh Lâm có ngồi chơi game tại một quán Internet ở khu vực Nhà văn hóa Lao động. Chơi được khoảng chừng 30 phút thì anh Lâm nhận được một cuộc điện thoại của khách. Nghe xong, anh Lâm vội vã đi ngay. Từ đó, các trinh sát nhận định, phải có một cuộc gặp quan trọng hoặc ai đó quen thuê chở xe ôm thì mới dứt một người nghiện game như Lâm ra khỏi cuộc chơi. Một hướng điều tra khác cũng cho kết quả, Trần Quốc Thịnh (SN 1981, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là khách hàng quen của anh Lâm. Ngoài ra, qua rà soát nhân chứng xung quanh khu vực hiện trường xảy ra vụ án, các trinh sát được biết, tối hôm trước có một thanh niên dắt chiếc xe máy Sirius màu đỏ, không nổ máy được, đi về hướng thành phố Thái Bình. Người thanh niên này qua nhận dạng của nhân chứng, đó chính là đối tượng Trần Quốc Thịnh. Các trinh sát tham gia biết Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, chuyên sống lang thang nên đã phải sử dụng biện pháp câu nhử mới phục bắt được Thịnh vào đêm 8/6 khi hắn lang thang về gần đến nhà. Trần Quốc Thịnh đã không thể chối tội trước các lý lẽ và chứng cứ do các điều tra viên đưa ra. Do nghiện ma túy nên Thịnh cần tiền và mất hết nhân tính. Anh ta đã nghĩ đến anh Lâm, người quen làm nghề xe ôm và lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản. Thịnh dùng dây cáp điện, làm một cái thòng lọng giấu trong người. Lúc 19h ngày 3/6, Thịnh gọi điện thuê Lâm chở đi xã Vũ Hội. Khi đi ngang qua nghĩa trang Cầu Khổ thuộc xã Vũ Vinh, thấy vắng người, lại cách xa khu dân cư nên Thịnh quyết định gây án. Hắn bảo anh Lâm dừng xe lại. Thịnh đe dọa, bắt anh Lâm đưa tiền. Khi anh Lâm nói không có, hắn nổi xung, dùng dây thòng lọng mang theo thít cổ anh Lâm cho đến chết. Sau đó, hắn treo anh lên đài hoa sen của một ngôi mộ cao trong góc nghĩa trang với dụng ý giả hiện trường của một vụ treo cổ tự tử. Thịnh cướp xe máy, điện thoại và ví của anh Lâm chạy một đoạn thì tự nhiên xe chết máy. Cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu vì sao chiếc xe như bị ma làm ấy. Rõ ràng, nó còn mới và vẫn đang chạy ngon lành. Tự nhiên, khi hắn giết hại xong anh Lâm và đi ra khỏi nghĩa trang Cầu Khổ một đoạn ngắn đã bị chết máy. Hắn đạp thế nào chiếc xe cũng không nổ. Vì thế, hắn phải dắt bộ đi một đoạn khá dài, rồi tự nhiên lại nổ được. Đấy chính là thời điểm mà nhiều nhân chứng đã nhìn thấy và nhận dạng được đối tượng gây án. Sau khi lấy được xe, Thịnh mang cắm cho Nguyễn Đức Vinh, 22 tuổi, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình với giá 4 triệu đồng. Thấy Thịnh nói là xe lấy trộm, Vinh vẫn đồng ý cho cắm và đưa trước cho Thịnh 2 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 triệu này cũng chỉ đủ vài lần hít hêrôin của một kẻ nghiện ma túy nặng như Thịnh. Ngày 28/9/2011, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên Trần Quốc Thịnh tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt chung cho 2 tội là tử hình. Phạt bị cáo Nguyễn Đức Vinh 6 tháng tù về tội” tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

