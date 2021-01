"Tóm" nhóm thanh niên ném đá nhiều ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Gần đây, rất nhiều trang mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh về tình trạng các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn bị ném đá làm hư hỏng xe.

Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng cho biết, tình trạng các phương tiện bị ném đá trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn xuất hiện từ ngày 9/1 đến nay, diễn ra thường xuyên.

Một trong những chiếc xe bị ném đá gây hư hỏng

Cụ thể, trong hai ngày 9 và 10/1 có tới 12 chủ phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc, đoạn qua địa phận Hữu Lũng phản ánh vào các buổi chiều tối đã bị đối tượng ném đá làm hư hỏng kính chắn gió đằng trước, móp cánh cửa.

Thượng tá Dương Văn Toàn, Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện tượng ném đá vào các phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc là việc làm rất nguy hiểm, cần xử lý nghiêm minh. Phòng CSGT đã trao đổi với đội tuần tra kiểm soát đường cao tốc của cục CSGT Bộ công an cũng như phối hợp với công an huyện Hữu Lũng, Chi Lăng tuyên truyền pháp luật cho người dân để không tái diễn việc làm trên. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành công tác nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành mật phục, rà soát để truy tìm các đối tượng ném đá”.

Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xác định, một số thanh thiếu niên ngồi chơi trên cầu số 1 (đi vào hướng Đền Bắc Lệ vắt qua cao tốc) đã nghịch ngợm ném đá xuống ô tô đi phía dưới. Công an huyện Hữu Lũng đã rà soát, sàng lọc khoảng 10 đối tượng và đã triệu tập lên cơ quan điều tra để đấu tranh, làm rõ. Qua đấu tranh đã tìm ra 5 đối tượng gồm: Vi Văn Đức, sinh năm 2006; Vi Văn Toàn, sinh năm 2001; Trúc Văn Hòa, sinh năm 2005; Lục Văn Việt, sinh năm 2006; Nguyễn Tiến Mạnh, sinh năm 2006

Trong 5 đối tượng có 3 đối tượng đang học lớp 9 tại trường THCS xã Hòa Lạc và 2 đối tượng đã bỏ học.

Nhóm đối tượng ném đá

Các đối tượng khai nhận, tối 9/1/2021, các đối tượng lên cầu vượt cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại km 68+900 thuộc thôn 94-96 xã Hòa Lạc ngồi chơi. Sau đó Vi Văn Đức rủ các đối tượng ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn làm 11 xe ô tô các loại bị hư hỏng.

Hiện Công an huyện Hữu Lũng đang làm rõ hành vi của các đối tượng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

