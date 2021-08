Tin nóng 24/8: 5 Công an bị ném đá trọng thương

5 Công an bị ném đá trọng thương: Chiều 23/8, xe chở cánh quạt điện gió thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị di chuyển đến xã Húc, huyện Hướng Hóa, chiếc xe vướng vào cây xanh bên đường. Lúc này, người dân yêu cầu thương lượng bồi thường. Tối hôm đó, người dân tập trung la ó, ném đá vào lực lượng bảo vệ khiến 5 Công an bị thương. Mang bình xịt hơi cay, tuýp sắt đi kiếm chuyện với công an vì bị nhắc nhở: Bực tức khi bị công an nhắc nhở không được buôn bán trái cây vỉa hè trong mùa dịch, Lưu Hoàng Tin (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) đã cầm tuýp sắt, bình xịt hơi cay quay trở lại rồi tấn công lực lượng Công an. Ngày 24/8, Tín bị Công an TP Thủ Đức bắt. F1 lột quần áo chống đối, lực lượng chức năng: Ngày 24/8, UBND xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, chị H.T.H (trú huyện Diễn Châu) từng tiếp xúc với F0, nhưng khi lực lượng chức năng vận động đi cách ly, chị H. có thái độ, lời nói khiếm nhã, chống đối, lột quần áo, khóa trái cửa cố thủ buộc lực lượng chức năng phải phá cửa nhà đưa đi cách ly. Bé trai sơ sinh bị bỏ lại gầm cầu cùng mảnh giấy và 2,2 triệu đồng: Ngày 23/8, tại gầm cầu chui dân sinh đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Cháu là bé trai khoảng 3,4 kg, được 5 ngày tuổi. Bé bị bỏ lại cùng 1 giỏ quần áo sơ sinh, 1 tờ giấy và 2,2 triệu. "Nữ quái" làm giả giấy tờ thuê xe ô tô mang đi cầm cố: Sau khi thuê được xe, Lê Thị Cầm (SN 1987, trú TP Hải Dương) thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô mang tên Lê Thị Cầm. Sau đó, Cầm mang ô tô đi cầm cố lấy số tiền 200 triệu đồng. Ngày 24/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ. Dùng xe bò vận chuyển gần 300 kg pháo đi bán: Ngày 24/8, Công an xã Phạm Kha (huyện Thanh Miện, Hải Dương) đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ 288 kg pháo bông của bà Nguyễn Thị Lan Anh (42 tuổi, người địa phương) để điều tra. Bà Lan Anh khai mua số pháo bông này của một người không quen biết với mục đích bán kiếm lời. Một lễ tân khách sạn dựng chuyện bị phạt để mượn tiền người cách ly: Ông N.H.H làm lễ tân ở khách sạn N.L. (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã dựng lên câu chuyện bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do vi phạm khi cách ly để mượn hơn 50 triệu đồng của nhiều người đang cách ly tại đây rồi không trả. Vụ việc đang được CA huyện Đức Trọng điều tra. Gây rối ở chốt kiểm soát dịch, người đàn ông bị phạt 4,5 triệu đồng: Ông Hồ Văn Đức (49 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) đến chốt kiểm soát dịch ở xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa xúc phạm, lăng mạ lực lượng chức năng vì không cho vợ ông đi chợ. Ngày 24/8, đại diện UBND xã Bình Thạnh xử phạt ông Đức 7,5 triệu đồng. >>>>> Xem thêm video: Nổ bình gas trên phà, 1 người chết 2 người bị thương. Nguồn: ANTV.

