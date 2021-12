Có căn cứ cựu Bí thư Cô Tô giao cấu với thuộc cấp

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 28/12, trả lời câu hỏi liên quan đến việc cựu Bí thư huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Hùng Sơn bị tố hiếp dâm nữ cán bộ, Đại tá Võ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kết luận điều tra.



"Kết quả điều tra tại khách sạn, cơ quan công an xác định việc ông Lê Hùng Sơn giao cấu với chị H. tối 10/11 là có căn cứ. Công an Quảng Ninh tích cực xác minh, phối hợp với Viện kiểm sát nghiên cứu đánh giá các chứng cứ để hoàn tất kết luận điều tra" - Đại tá Võ Thanh Tùng nói.

Ông Lê Hùng Sơn.

Theo đó, khoảng 20h ngày 10/11, chị L.M.H đến trực ban Công an huyện Cô Tô tố ông Sơn có hành vi hiếp dâm tại khách sạn tối ngày 10/11.

Sau khi tiếp nhận, Công an huyện báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh để xin ý kiến chỉ đạo về việc rà soát tình hình, tiếp nhận điều tra theo quy định. Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề trên.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phân công giải quyết tin báo của chị H. theo quy định.

Trước đó, Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bí thư huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn .



