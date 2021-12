Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 1/2022

Xử phạt ô tô kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát: Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, các chủ xe ô tô kinh doanh vận tải cần hết sức lưu ý, nếu ô tô không có camera giám sát sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị quyết 66 năm 2021 của Chính phủ. (Ảnh minh họa) Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH: Theo Nghị định 108 của Chính phủ, những người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng lên 7,4% so với tháng 12/2021. Mức tăng này sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2022. (Ảnh minh họa) Ấn định mức lãi suất cho vay mua nhà ở năm 2022: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Quyết định 1956 ấn định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022, đối với dư nợ của các khoản vay mua nhà ở. Mức lãi suất này được quy định là 4,8%/năm, bằng với mức lãi suất năm 2021 và giảm 0,2%/năm so với các năm 2019 và 2020. (Ảnh minh họa) Không phân loại rác, không được thu gom: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực. Luật này quy định chặt chẽ về nghĩa vụ phân loại rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình, cá nhân. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển, thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý theo quy định. (Ảnh minh họa) Thay đổi cách tính thuế với người cho thuê nhà: Thông tư 100 của Bộ Tài chính quy định nếu cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê nhà, thời gian cho thuê không trọn năm, doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì mới không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… sẽ không bắt buộc phải nộp thuế thay cho người bán; nghĩa vụ này chỉ phát sinh nếu giữa sàn thương mại điện tử và người bán sinh có hợp đồng ủy quyền. (Ảnh minh họa) Thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố được coi là nghèo: Đây là nội dung của Nghị định 07/2021/NĐ-CP về chuẩn nghèo đa chiều, thay thế cho Quyết định 59 đã được ban hành từ năm 2015. Cụ thể, từ năm 2022, hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống ở thành thị và từ 1,5 triệu đồng trở xuống ở nông thôn; thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên được coi là hộ nghèo. (Ảnh minh họa) Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động: Thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo Bộ luật Lao động 2019, năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, năm 2022, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 6 tháng, tăng 3 tháng so với tuổi nghỉ hưu quy định của năm 2021, lao động nữ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 8 tháng, tăng 4 tháng so với năm 2021. (Ảnh minh họa) Thay đổi mức phạt với nhiều vi phạm liên quan đến hóa đơn: Nghị định 102 của Chính phủ quy định phạt từ 4 - 8 triệu đồng đối với trường hợp lập hóa đơn, nhưng không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn. Với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế bị phạt từ 4 - 8 triệu đồng và các bên phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy. Nghị định mới tăng thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn lên 2 năm, thay vì 1 năm như cũ. (Ảnh minh họa) Được đơn phương nghỉ việc nếu bị quấy rối tình dục ở nước ngoài: Từ ngày 1/1/2022, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực. Luật mới quy định cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa) 10 ngày điêu chỉnh giá xăng một lần: Nghị định 95 sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng, dầu sẽ có hiệu lực từ ngày 2/1/2022. Nghị định 95 quy định giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào các ngày mùng 1, mùng 11 và ngày 21 hằng tháng (tức là 10 ngày một lần). Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo. (Ảnh minh họa)

