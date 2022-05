Chiêu thức “lùa khách” mua dâm qua Zalo của 2 tú ông ở Hà Nội

Ngày 30/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hiện (SN 2001) và Đào Ngọc Thành (SN 2004, đều trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ SEA Games 31, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm. Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Đào Ngọc Thành và Đào Quang Hiện.

Khoảng 14h45 ngày 24/5/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn tại phường Phú La. Quá trình kiểm tra lực lượng Công an đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, 2 gái bán dâm khai nhận Đào Quang Hiện là người môi giới. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiện. Ngoài đối tượng Hiện, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ đối tượng Đào Long Thành là đối tượng cùng tham gia đường dây môi giới mại dâm với Hiện.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 2/2022, Hiện cùng Thành lập nhóm Zalo: “Top One SG HN Phố” rồi liên tục gửi đường link nhóm "Top One SG HN Phố" vào các những hội, diễn đàn, trang page trên Facebook để quảng cáo, tìm khách mua dâm. 2 tú ông cũng tuyển gái bán dâm để mở rộng đường dây.

Những cô gái mà Hiện chọn phải thuộc phân khúc giá tiền cao, chỉ hoạt động ở các quận của Hà Nội. Quy tắc hoạt động của đường dây này là gái bán dâm không được trực tiếp trao đổi, ngã giá với khách. Hiện và Thành sẽ tự đánh giá hình thức của các gái bán dâm rồi đưa ra mức giá mà họ cho là sẽ phù hợp. Khi khách đồng ý, nghi phạm mới gửi thông tin, địa chỉ của gái bán dâm để hai bên giao dịch.

Giá thỏa thuận mua dâm từ 3,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng, sau đó Hiện sẽ cắt lại 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Số tiền này, Hiện và Thành sẽ sử dụng ăn tiêu chung. Hiện sẽ trực tiếp liên hệ với gái bán dâm, cung cấp địa chỉ, thông tin khách mua dâm, khi gái bán dâm và khách mua dâm gặp nhau, Hiện sẽ chuyển tiền cho gái bán dâm.

Hiện, vụ 2 tú ông "lùa khách" mua dâm giá 7 triệu đồng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.