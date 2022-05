Hành trình phá án: Giải mã vụ xác cô gái có nhiều vết đâm

Theo hồ sơ vụ án, trưa 7/11/2017, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận thông tin tại vườn cây thuộc tổ dân phố Đầu Cầu (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) có một phụ nữ tử vong. (Ảnh minh họa) Ban giám đốc tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công, truy xét nhân thân bị hại, phá án. Phòng đã huy động hàng chục trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc. Lực lượng chức năng nhận định, đó là vụ án giết người, có dấu hiệu cướp tài sản. Trên người bị hại có những vết thương do vật nhọn gây ra từ phía sau. Các trinh sát một mặt tìm tung tích thiếu phụ, mặt khác thu thập các dấu vết, tình tiết liên quan đến vụ án. Ban đầu, việc điều tra gặp không ít khó khăn, vì hung thủ như "bóng ma", không có dấu vết để lại hiện trường. Một tổ công tác được lệnh rà soát cung đường, trong bán kính 300m, từ nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ. Các tổ trinh sát khác sàng lọc những thành phần có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy tại địa bàn thị xã Phổ Yên và trong tỉnh. Trinh sát đã tới từng nhà dân gần hiện trường có lắp hệ thống camera an ninh, tua lại khoảng thời gian trước và khi phát hiện ra nạn nhân. Sau một ngày lần theo hướng này, trong camera an ninh một hộ dân ghi được hình ảnh người phụ nữ cầm lái chiếc xe máy (trang phục giống với nạn nhân) chở theo sau thanh niên mặc áo sẫm màu, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang. Hình ảnh đó camera ghi được cách thời điểm phát hiện xác nạn nhân khoảng nửa tiếng. Câu hỏi đặt ra với trinh sát, người phụ nữ xấu số là ai, thanh niên ngồi phía sau có quan hệ như thế nào, đó có phải là hung thủ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng? Nút thắt ban đầu về danh tính của nạn nhân được gỡ khi các phương tiện thông tin đưa hình ảnh người phụ nữ lái xe máy, chở theo thanh niên. Cảnh sát sau đó xác định được chị này là chị Trần Thị Mưa (35 tuổi, quê Bắc Ninh), làm nghề xe ôm. Cùng thời điểm, gia đình người xấu số cũng đã tới xác nhận thiếu phụ là nhân thân. Người nhà cho biết, xe máy cùng điện thoại iPhone của chị Mưa không còn. Khi đó, các trinh sát đã dựng lại hành trình từ nơi chị Mưa đi (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đến khu vực phát hiện xác người xấu số. Trước khi bị sát hại, chị Mưa được một khách nam thuê chở từ Yên Phong. Lực lượng chức năng phán đoán, hung thủ có thể là người trú trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Một mũi trinh sát được phân công truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân và phát hiện tang vật này ở một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn tỉnh. Từ những chứng cứ thu thập được, Công an xác định danh tính nghi phạm Nguyễn Quang Hưng (SN 1987,trú xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) Hơn ba ngày truy tìm (từ ngày 7/11 đến ngày 10/11/2017), cảnh sát đã bắt được hung thủ Nguyễn Quang Hưng tại một nhà trọ ở huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh). Hưng vốn nghiện ma túy, thất nghiệp và từng có hai đời vợ. Anh ta chưa từng có tiền án. Hôm 7/11/2017, Hưng từ quê (thị xã Phổ Yên) lên huyện Yên Phong chơi với bạn gái nhưng không gặp chị này. Không có tiền, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản và dùng con dao gọt hoa quả mang theo để gây án. Gã thuê chị Mưa chở từ Yên Phong về khu vực ngã tư Sóc Sơn (Hà Nội). Sau đó, tên này điều chị Mưa chở về nhà anh ta và qua khu vực đồi cây gần bệnh viện Quân y 91. Ngồi phía sau, Hưng rút dao tấn công nạn nhân nhiều nhát khiến chị này tử vong tại chỗ. Hưng cướp chiếc điện thoại và xe máy của nạn nhân mang cầm cố được 3,5 triệu đồng rồi quay lại phòng trọ bạn gái ở huyện Yên Phong lẩn trốn. Với tội ác Giết người, Cướp tài sản, vào tháng 6/2018, Hưng bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt án tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

