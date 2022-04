Môi giới gái đẹp bán dâm, các "tú ông" hốt cả tỷ đồng mỗi tháng

Bắt "tú ông" điều hành đường dây gái gọi gắn mác "sinh viên khó khăn" giá 15 triệu đồng: Để được "qua đêm" với các tiếp viên quán karaoke gắn mác gái gọi sinh viên, người mua dâm phải đưa cho Nguyễn Bá Thanh (SN 1994, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) số tiền từ 12-15 triệu đồng. Ngày 19/4, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang tạm giữ Thanh để điều tra, làm rõ. "Tú ông" điều hành đường dây "sugar baby": Nguyễn Văn Luân (35 tuổi, quê Bắc Giang) lập hai nhóm trên mạng xã hội với tên "SGDD-SGBB Bắc Ninh" và "Nơi tình yêu thăng hoa" để kết nối sugar baby với sugar daddy rồi đứng ra môi giới người mua dâm với giá 12-20 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng. Ngày 9/4, Luân bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ để điều tra. "Tú ông" tổ chức sex tour giá hàng chục triệu đồng: Đặng Văn Nhân (33 tuổi, ở Thái Bình) thỏa thuận giá từ 2,5 triệu đồng (gái Việt Nam) và 10 triệu đồng (gái nước ngoài) đi nhanh, 4 đến 20 triệu đồng qua đêm. Đặc biệt, nếu có nhu cầu đi Sex tour trong thời gian từ 3 đến 5 ngày thì giá trung bình là 15 triệu đồng/người/ngày. Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nhân. "Tú ông" quản lý gần 200 gái bán dâm, doanh thu 1 tỷ đồng/tháng: Nguyễn Xuân Hoàng (37 tuổi) đã quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, một gái bán dâm phải trả cho người môi giới từ 3 - 8 triệu đồng. Mỗi tháng Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt môi giới mại dâm hơn 1 tỷ đồng. Đầu tháng 1/2022, Hoàng bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp cùng 7 đồng phạm. Lập trang "Gái gọi Đồng Văn" để môi giới mại dâm: Bùi Huy Lực (SN 2002, trú Lạc Thủy, Hòa Bình) khai nhận vào khoảng tháng 6/2021, có lập trang "Gái gọi Đồng Văn" đăng tin quảng cáo tìm khách mua dâm và điều hành gái. Khi có khách liên hệ, Lực chào giá 300 nghìn đồng/lượt và 700 nghìn đồng/lần qua đêm. Ngày 30/8/2021, Lực bị Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam bắt giữ. Tú ông thuê nhà, nuôi nhân viên phục vụ khách làng chơi: Lục Thanh Tiến (SN 1991, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) trực tiếp tìm người có nhu cầu mua dâm, trao đổi thỏa thuận giá cả. Khi người mua dâm đồng ý thì Tiến sẽ chở "nhân viên" đến địa điểm đã thỏa thuận để bán dâm cho khách. Giá của mỗi lần bán dâm từ 450.000 đồng đến 3,5 triệu đồng và Tiến cắt lại 30%. Ngày 28/8/2021, Tiến bị Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm bắt giữ. Môi giới mại dâm qua Facebook: Lê Văn Sơn (23 tuổi, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng Facebook để môi giới mại dâm cho hai khách với giá lần lượt là 3 triệu đồng và 6 triệu đồng/lượt. Khi các cặp đôi đang mua bán dâm trong nhà nghỉ thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ. Ngày 11/6/2021, Sơn bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội khởi tố. Tú ông môi giới mại dâm với giá 4,5 triệu đồng/lần: Cù Ngọc Hà (SN 1991, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) là trưởng nhóm Zalo có tên “Vip PG*sgbb…” để mua dâm. Khách mua dâm thỏa thuận với trưởng nhóm Zalo nói trên giá mua dâm là 4,5 triệu đồng/ 1 lần quan hệ tình dục. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/5/2021, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Cù Ngọc Hà để điều tra. Tú ông 9X chuyên gắn mác "tiên nữ giáng trần" cho gái bán dâm: Nguyễn Công Sinh (SN 1995, quê ở Thái Bình) lên mạng tìm gái bán dâm, sau đó nhận ảnh khỏa thân và thông tin của gái bán dâm rồi chỉnh sửa, đăng lên các trang web tìm gái gọi. Sinh quảng cáo gái bán dâm như "tiên nữ giáng trần" để thu hút khách. Mỗi ngày, "đào" của Sinh phục vụ khoảng 4 khách với giá 800.000 đồng/lượt, còn qua đêm là 3,5 triệu đồng. Ngày 29/12/2020, Sinh bị Công an TP Hà Nội khởi tố. Tú ông cầm đầu đường dây mại dâm trên du thuyền siêu sang: Phạm Đức Hùng (SN 1990, ở Quảng Ninh) tự tuyển chọn các chân dài và tổ chức các tour du lịch với giá lên đến 10 triệu đồng /đêm. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 1,2 triệu. Còn tiền thuê phòng do khách tự thanh toán với chủ du thuyền. Thậm chí, khi khách có nhu cầu muốn tham gia "sex tour" cùng chân dài trên du thuyền, Hùng cũng luôn sẵn sàng. Ngày 8/10/2020, Hùng bị Bộ Công an khởi tố. >>> Xem thêm video: Bắt nhóm môi giới mại dâm cho khách nước ngoài. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

