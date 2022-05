Hành trình phá án: Thi thể bên dòng suối tố cáo kẻ sát nhân máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 30/11/2015, cả thôn Krăng Gọ 1, xã Pró, H. Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bàng hoàng bởi tin dữ: Ông Ka Nhất (1980, trú thôn Krăng Gọ, xã Pró) bị bắn chết tại suối Cát thuộc địa bàn thôn Pró Trong, xã Pró. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đơn Dương bố trí lực lượng xuống để bảo vệ hiện trường và cũng trong buổi sáng, lực lượng CSĐTTP về TTXH, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, bắt đầu công tác điều tra. Hiện trường là đoạn suối Cát, ông Ka Nhất bị bắn gục dưới suối. Qua tìm kiếm, lực lượng Công an đã thu được 1 vỏ đạn loại Krăng dùng cho súng trường để bắn tỉa. Khám nghiệm tử thi xác định ông Nhất bị bắn 1 phát vào hông bên phải, đạn xuyên qua hông trái làm tổn thương vùng nội tạng khiến ông tử vong tại chỗ. Cách hiện trường không xa, phát hiện thấy 1 xe máy nhãn hiệu Wave màu xanh của nạn nhân, cách bờ suối khoảng 2 mét là đôi ủng. Xung quanh hiện trường có nhiều đám cây cỏ bị dập nát, nhiều dấu giày dạng bata thể thao. Nhân chứng duy nhất chứng kiến ông Ka Nhất bị bắn là Tou Prông Đô - con ông Nhất. Đô kể lại, sáng cùng ngày, cha con Đô đi xe máy đến rẫy của gia đình để đào củ năng. Đến bờ suối, ông Nhất lội bộ qua, Đô quay xe về đón mẹ ra đào củ năng. Khi Đô vừa quay xe đi được chừng 10m thì nghe có tiếng nổ lớn. Nhìn lại, Đô thấy cha mình gục xuống suối, phía bên kia có một người đàn ông cao to, mặt trùm khăn đen, mặc bộ quần áo màu đen, tay cầm khẩu súng dài. Đô chạy lại nơi cha thì người đàn ông cầm súng bỏ chạy lên đồi. Lúc này, công an xác định hướng tẩu thoát của nghi phạm và loại bỏ động cơ gây án mạng vì tài sản mà do mâu thuẫn cá nhân. Để có thêm thông tin, công an tiếp cận từng người thân của nạn nhân. Trong sáng 30/11/2015, đại tá Trần Đình Thư và đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. 16 chiến sĩ CSCĐ của Công an tỉnh cũng được huy động đến hiện trường tiến hành bao vây, truy tìm hung thủ. Một chi tiết khiến lực lượng điều tra lưu tâm là trong khi cả gia đình ông Ka Nhất đều đến hiện trường thì có 2 người vắng mặt là Ya Tăm (1984) và Ya Thoàn (1971) đều là anh cột chèo của nạn nhân và sống cạnh gia đình nạn nhân ở thôn Krăng Gọ 1. Đặc biệt, Công an còn xác định được Ya Tăm là nghi phạm với động cơ gây án là do mâu thuẫn. Theo đó, nghi ngờ Ka Nhất là ma lai (có bùa ngải) chuyên đi hại người nên từ lâu giữa Ya Tăm và Ka Nhất đã nảy sinh mâu thuẫn. Gần đây, gia đình Ya Tăm có người chị vợ là Nai Thỷ (vợ của Ya Thoàn) bị bệnh nên càng nghi ngờ Ka Nhất. Thực tế, Nai Thỷ được xác định là bị ung thư gan. Để trừ hậu họa cho gia đình, khoảng giữa tháng 10/2015, qua nhiều người giới thiệu, Ya Tăm mua được khẩu súng giá 10 triệu đồng cùng 25 viên đạn để tìm cơ hội giết Ka Nhất Xác định được nghi phạm, Công an đã triển khai lực lượng đón lõng và mai phục. Đến 15h chiều cùng ngày, khi Ya Tăm xuất đầu lộ diện, công an nhanh chóng áp sát và đưa về trụ sở làm việc. Biết được quy luật Ka Nhất thường đi đào củ năng phải băng qua suối nên sáng 30/11/2015, Ya Tăm mang theo súng ra bờ suối phục sẵn. Tránh bị phát hiện, Ya Tăm mặc bộ quần áo màu đen, trùm tấm vải đen to che mặt, khi thấy Ka Nhất đang lội qua suối, ở khoảng cách khoảng 10m, Ya Tăm đã nhắm bắn vào hông Ka Nhất. Sau khi gây án, Ya Tăm chạy lên đồi, giấu khẩu súng vào một bụi cỏ. Chạy sang quả đồi thứ 2, Ya Tăm tiếp tục lột bộ quần áo bên ngoài ra, cất giấu quần áo, khăn che mặt, bao tay cùng các viên đạn, gói lại giấu trong bụi cây rồi về nhà người cháu là Ya Măng nhậu. Sau khi Ya Tăm thừa nhận hành vi giết người, ngày 1/12/2015, công an dẫn giải Ya Tăm đến hiện trường và thu được khẩu súng, bộ quần áo, tấm vải đen che mặt, găng tay cùng số đạn mà đối tượng cất giấu. Số đạn mà đối tượng cất giấu cũng đã được lực lượng chức năng thu giữ. Mở rộng điều tra vụ án này, chiều 1/12/2015, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Ya Thoàn về hành vi giết người. Bắt đối tượng Tou Prong Măng (SN 1997, trú xã Pro, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi "Không tố giác tội phạm". Và đối tượng Kră Jăn Tên (SN 1971, trú huyện Lạc Dương) về hành vi "Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép". Jơh Lơng Nis và Na Tồi Ya Tin về hành vi "Mua bán vũ khí quân dụng trái phép". Ngày 21/6/2016, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử vụ án và tuyên: Ya Tăm 13 năm tù; Ya Thoàn 7 năm tù; Krăng Răng Tên 2 năm tù; Jơh Lơng Nis và Na Tồi Ya Tin 1 năm tù. Riêng Ya Măng bị phạt cảnh cáo. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

