Hành trình phá án: Bảo vệ vũ trường lao theo “chân dài” và cái kết đắng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng những năm 2005 - 2010 tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ ngày càng gia tăng thay vì sử dụng Heroin như trước đây thì các đối tượng nghiện giờ đây đang tìm đến các loại ma túy mới có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và gây ảo giác. Các đối tượng thường tụ tập ở các vũ trường quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ... để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp mà dân chơi gọi là đi "đập đá". Nhiều tụ điểm ma túy đã bị cơ quan chức năng triệt phá tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; huyện Thanh Sơn, Phú Thọ; TP Phủ Lý, Hà Nam; Hải Phòng; Hải Dương; Quảng Ninh; Thanh Hóa; Đồng Nai; TP HCM đã gây xôn xao dư luận. (Ảnh minh họa) Việc triệt xóa các tụ điểm về ma túy bán lẻ hay các tụ điểm tổ chức sử dụng mới chỉ là phần ngọn, trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, Cục Cảnh sát điều tra ma túy tội phạm Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Đặc biệt tập trung lực lượng trinh sát vào loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện phát hiện đường dây ma túy để có kế hoạch triệt phá. Qua công tác trinh sát và thông qua công tác nắm bắt tình hình của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an các địa phương, Cục Cảnh sát điều tra ma túy tội phạm Bộ Công an đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép tổng hợp xuyên quốc gia qua đường hàng không. Tại phía Nam, các đối tượng mua ma túy từ Campuchia về TP HCM và một lượng lớn ma túy tiếp tục được qua đường hàng không ra Hà Nội cho đồng bọn tiêu thụ. Tại khu vực phía Bắc, các đối tượng mua ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo đường bộ được chuyển ra Hà Nội và theo đường hàng không chuyển vào TP HCM. Sở dĩ có sự qua lại như vậy vì tùy theo nhu cầu từng thời điểm giá cả có sự chênh lệch cao, thêm vào đó là ở phía Bắc có loại ma túy mà ở phía Nam không có và ngược lại. Do vậy, chúng vận chuyển bổ sung cho nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của 2 miền tạo thành mạng lưới cung cấp ma túy tổng hợp khép kín với số lượng rất lớn. Xác định được tính chất phức tạp của đường dây ma túy xuyên quốc gia này, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra ma túy tội phạm Bộ Công an đã cho xác lập chuyên án đấu tranh. Từ đây, toàn bộ đối tượng tham gia hoạt động mua bán ma túy trong đường dây này đã được ban chuyên án lên danh sách. Từng quy luật hoạt động và các biện pháp nghiệp vụ đồng thời triển khai các kế hoạch triệt phá đường dây ma túy này. Ngày 21/4/2010, mũi trinh sát Việt Nam phát hiện đối tượng Phạm Quang Hưng (SN 1975, trú tại số 77, phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Một đối tượng được xác định là đầu mối của chuyên án đang lên máy bay ra Hà Nội vào lúc 23h đêm và có mang một khối lượng ma túy tổng hợp lên máy bay. Ngay lập tức ban chuyên án, mũi trinh sát ở Hà Nội lên sân bay Nội Bài để chờ đón vị khách trên chuyến bay đêm nay. Tuy nhiên, qua phối hợp hoạt động với an ninh hàng không kiểm tra tại hệ thống kiểm soát an ninh thì xác định không có đối tượng nào tên Phạm Quang Hưng lên máy bay. Những cuộc điện thoại như đang làm nóng lên tình hình giữa 2 đầu sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sân Nhất. Lúc này chỉ còn hơn 30 phút nữa là chiếc máy bay sẽ hạ cánh và thời gian dường như không ủng hộ ban chuyên án. Những câu hỏi được đặt ra trong ban chuyên án lúc này là đối tượng đã lên máy bay chưa? Nếu lên thì đi chuyến máy bay nào và tại sao đối tượng lại lọt qua được phòng kiểm soát an ninh nghiệm ngặt của sân bay. Gần 1h sáng chuyến bay mang theo vị khách đặc biệt đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Phạm Quang Hưng đã xuất hiện, lực lượng chức năng đã triển khai phương án bắt giữ đối tượng và chiếc vali cùng thùng hoa quả đặc biệt của Hưng đã chạy trên băng chuyền hành lý nhưng đối tượng rất tinh vi, hắn quan sát đề phòng Công an theo dõi nên hành lý đã chạy qua trước mặt 2 lần mà Hưng cũng không lấy xuống. Nhưng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn các trinh sát tiếp tục án binh bất động theo dõi, quả nhiên đến lần thứ 3 Hưng mới nhấc thùng hàng xuống và khi hắn vừa đẩy hành lý ra khỏi cửa thì các trinh sát ập đến bắt gọn. Qua kiểm tra trong thùng đựng măng cụt của Hưng, các trinh sát đã phát hiện có 6 quả tròn được cuốn băng dính bên trong có ma túy đá và nhiều loại ma túy tổng hợp khác ở thể rắn và thể lỏng. Kết luận giám định của Khoa học hình sự Bộ Công an đã khẳng định tất cả số ma túy trên có tổng trọng lượng là 618,8 gam ma túy tổng hợp dạng đá và 2 lọ ma túy đá có dung tích 20ml. Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận đã vận chuyển ma túy cho vợ chồng là Nguyễn Bá Thủy và Đoàn Thị Thúy Hồng (đều sinh năm 1969, ở Ba Đình, Hà Nội). Hưng vốn là bảo vệ vũ trường, quen "chân dài" Đoàn Thị Thúy Hồng, và được ả thuê vận chuyển cái chết trắng qua đường hàng không. Với thù lao hậu hĩnh, Hưng đã sẵn sàng lao vào như con thiêu thân. Ngày 21/4/2010, Hưng được Thủy gọi đến khách sạn ở quận Nhất, TP HCM, để nhận vận chuyển một chiếc vali và 6 cục ma túy hình tròn được để lẫn vào thùng hoa quả. Sau đó, giao cho Hưng vận chuyển cho Hồng ở Hà Nội. Hưng còn khai đã vận chuyển ma túy thuê cho vợ chồng Hồng và Thủy nhiều lần giữa 2 chiều Hà Nội và TP HCM và ngược lại. Tiền công tùy thuộc vào số lượng ma túy trong mỗi lần vận chuyển. Từ lời khai của Phạm Quang Hưng kết hợp với những tài liệu thu thập được về hoạt động mua bán ma túy của nhóm này. Ban chuyên án tiếp tục làm rõ các đầu mối là đại lý thứ cấp của Hồng và Thủy trong số đó có Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1976, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngay trong đêm, ban chuyên án có cuộc họp khẩn để triển khai các phương án truy xét các đối tượng. Trong đó, tổ công tác phía Nam triển khai bắt giữ Nguyễn Bá Thủy. Tại Hà Nội, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Đoàn Thị Thúy Hồng và Nguyễn Thị Ngọc Điệp ngay trong đêm để phòng ngừa các đối tượng bỏ trốn và tẩu tán ma túy. Khám xét khẩn cấp đối tượng Hồng, cơ quan điều tra đã thu giữ trong cốp xe máy của Hồng là 312 gam ma túy tổng hợp, 2 gói cần sa được ép thành bánh có trọng lượng 89,86 gam cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác được cất giấu nhiều nơi trong căn nhà. Trong khi đó, một mũi trinh sát khác của Hà Nội đã ập vào bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Điệp đang sống với Đặng Thanh Sơn (SN 1987, trú tại Kim Mã, Ba Đình Hà Nội) và đã có thai được 4 tháng. Sống cùng với Điệp và Sơn còn có Đặng Lê Tráng (SN 1986, ở Hà Nội) và là bạn học của Sơn. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều viên thuốc lắc màu hồng, một túi ma túy đã được Điệp ném sang nhà hàng xóm nhằm phi tang nhưng không qua mắt được các trinh sát. Tổng số ma túy thu được tại nhà Điệp là 67 gam và nhiều vật chứng khác... Đến rạng sáng 22/4/2010, công việc bắt, khám xét đối với Hồng, Điệp đã hoàn tất. Tại cơ quan Công an, Hồng khai đêm 21/4, sau khi bị mất một khoảng thời gian không liên lạc được với Hưng, Hồng đã linh cảm và đoán Hưng bị bắt nên cả đêm Hồng đấu tranh tư tưởng giữa việc huỷ ma tuý trong nhà hay không. Thế nhưng, đàn bà vốn tiếc của Hồng định như vậy nhưng chưa làm thì đã bị Công an bắt giữ. Đấu tranh khai thác, Hồng khai hầu hết lượng ma tuý đá từ Trung Quốc do Dương Thị Hoài (SN 1984 ở Móng Cái, Quảng Ninh) cung cấp ma tuý còn dạng đá từ Campuchia thẩm lậu qua biên giới được gom vận chuyển từ TP HCM ra Hà Nội. Tại cơ quan Công an, Điệp khai là đầu mối tiêu thụ ma tuý lớn của Hồng và Thuỷ. Mỗi tối Điệp đặt bàn cố định tại các vũ trường để lắc đồng thời lân la để tiếp thị khi có hàng mới. Tuy nhiên, Điệp rất "cáo già" không trực tiếp mang hàng đi bán mà giao cho đám đệ tử. Ngược về TP HCM, khi các trinh sát tiếp cận nơi Thuỷ trú ngụ thì hắn đã tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã phải điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến nhiều tỉnh thành khác nhau để rà soát truy tìm Nguyễn Bá Thuỷ. Sau 7 tháng lẩn trốn, ngày 18/1/2010, Công an TP HCM đã bắt giữ Thuỷ tại phường 13, quận 10. Mặc dù đang bị truy nã gắt gao nhưng tại đây Thuỷ vẫn tiếp tục phân phối hàng ma tuý và lập xưởng sản xuất ma tuý dạng đá. Chỉ tính riêng cuối năm 2009 đến khi bị bắt, với thủ đoạn vô cùng tinh vi các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 80 vụ với nhiều loại ma tuý khác nhau. Tổng trọng lượng lên tới 4 kg ma tuý tổng hợp ở thể rắn và hàng nghìn viên hồng phiến. Ngày 23/4/2012, sau 2 năm vụ án buôn bán ma tuý xuyên quốc gia do Nguyễn Bá Thuỷ và Đinh Thị Thuý Hồng cầm đầu cùng 21 bị cáo đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Tuy nhiên, cuối phiên xét xử chỉ có Nguyễn Bá Thuỷ bị tuyên án tử hình đã khiến cho không ít người nặng lòng với vụ án cảm thấy còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe cho những kẻ hám lợi bất lương về ma tuý.

